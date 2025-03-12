Элина Свитолина – Джессика Пегула 2:1 (5:7, 6:1, 6:2)

Это было восьмое очное противостояние между звездными теннисистками. Оно длилось чуть больше, чем два часа и закончилось третьей победой украинской спортсменки, сообщает 24 Канал.

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Элина начала этот поединок с брейка в пассиве на своей подаче, но быстро смогла его отыграть. Украинка была близка к победе в первом сете при счете 5:4 и 30:30 на подаче американки, однако не смогла выиграть решающие розыгрыши, а после этого отдала и следующие два гейма, в итоге – 5:7.

Несмотря на такую неудачу Свитолина не расклеилась, а наоборот смогла собраться и продемонстрировала полную доминацию на корте. Пегула взяла после этого только три гейма, а уроженка Одессы выиграла вторую и третью партию со счетом 6:1, 6:2, не оставив никаких шансов четвертой ракетке мира на триумф перед родными трибунами.

Свитолина – Пегула: смотрите видеообзор матча

Статистика. По ходу матча Элина Свитолина сделала пять эйсов при семи двойных ошибках, реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов и выиграла 12 из 14 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 97:81 в пользу первой ракетки Украины.

Отметим, что в четвертьфинале одесситка сыграет против "нейтральной" Мирры Андреевой. Игра ориентировочно состоится в ночь с 13 на 14 марта.