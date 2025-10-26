Міжнародна шахова федерація відреагувала на смерть Даніеля Народицького. Організація відкрила провадження проти росіянина Володимира Крамника, який останні роки цькував американського шахіста, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ФІДЕ.

До теми Помер 29-річний американський шахіст, батько якого був родом з України

Яке провадження відкрило ФІДЕ проти Крамника?

Президент ФІДЕ Аркадій Дворкович повідомив, що федерація вивчить усі публічні заяви Крамника, які могли призвести до трагічної смерті Народицького.

"Я разом з Правлінням ФІДЕ офіційно передам усі відповідні публічні заяви, зроблені гросмейстером Володимиром Крамником – як до, так і після трагічної смерті гросмейстера Даніеля Народицького – до Комісії з етики та дисциплінарної дисципліни ФІДЕ для незалежного розгляду.

Водночас я знову підтверджую, що ФІДЕ вживатиме відповідних заходів у будь-якому випадку, коли в шаховій спільноті спостерігатиметься брак поваги, публічні переслідування чи цькування.

Ми всі несемо спільну відповідальність за те, щоб наш спорт залишався простором чесності, поваги та людяності – цінностей, які завжди повинні переважати над ворожістю та розбратом", – йдеться у заяві ФІДЕ.

Зазначимо, що офіційно не повідомлялося про причини раптової смерті Даніеля Народицького. Однак шахова спільнота звинуватила у його смерті Володимира Крамника, який, ймовірно, довів 29-річного гросмейстера до самогубства.

Що відомо про конфлікт Крамника та Народицького?

Ексчемпіон світу Володимир Крамник завершив кар'єру у 2019 році. Останнім часом він бере участь в онлайн іграх у мережі. Росіянин запідозрив кількох топ-шахістів у шахрайстві.

Зокрема восени 2024 року він звинуватив Даніеля Народицького у використанні додаткових засобів під час онлайн-матчів. За словами Крамника, ідеальна гра американця неможлива без сторонньої допомоги.

Даніель болюче відреагував на звинувачення. Він публічно продемонстрував усі технічні засоби, які використовував під час стрімів. Американець назвав Крамника "гіршим за бруд".

У Народицького почалися психологічні проблеми, а його моральний стан погіршувався. Він помічав, що коли починав добре грати, то люди підозрювали його у підказках. Це виснажувало Даніеля.

На останньому стрімі, що відбувся 17 жовтня, глядачі помітили його хворобливий стан. Народицький багато програвав та не міг сконцентруватися. Через два дні його не стало.

За повідомленням NY Post, американська поліція розслідує смерть Народицького як можливий суїцид або передозування лікарськими препаратами.

Раніше ми повідомляли про смерть заслуженого тренера з шахів Валерія Тельмана. Він виховав кількох міжнародних гросмейстерів та очолював збірні України з шахів.