Українській шахістці вдалось переграти ворожу суперницю. Після їх зустрічі Валентина Гуніна без вагань просунула руку Анні Музичук, але не отримала такого ж у відповідь, пише 24 Канал.

Як Музичук не потиснула руку росіянці?

Музичук відмовилась від рукостискань із росіянкою, яка спокійно відреагувала на таке ігнорування Анни.

Музику не потиснула руку росіянці (момент на відео із 2:15.05)

Як Гуніна прийшла на шаховий захід у військовій формі?

Суперниця Музичук зганьбилась на одному із шахових заходів у Москві. Гуніна прийшла на подію у військовій формі.

Данський гросмейстер Петер Гейне Нільсен у своєму профілі в соцмережі Х зробив акцент на цьому дикому вчинку російської шахістки. Наставник не розуміє, як на цей вчинок Гуніної закрили очі у ФІДЕ.

"Шановна ФІДЕ, Гуніна з'явилася у військовій формі Росії на шаховому заході в Москві. Чому ФІДЕ це дозволяє? Лише кілька днів тому 9-річна українська дівчинка, яка грала в шахи, загинула від удару російської ракети. Ракети, випущеної саме російськими солдатами у формі", – написав Нільсен.

Пригадаємо, що на турнірі у США інша російська шахістка Діна Беленька програла 11-річному школяру Олександру Ясинскі. 31-річна російська гросмейстерка негативно прийняла сенсаційну поразку.

Росіяни і білоруси продовжать виступати у нейтральному статусі?

Наприкінці грудня 2025-го у ФІДЕ зробили важливу заяву, яка стосується ворожих представників шахів. Міжнародна шахова федерація після консультацій із Міжнародним олімпійським комітетом прийняти рішення продовжити виступи росіян і білорусів під нейтральним статусом.

До цього ФІДЕ повернула російських та білоруських шахістів до юніорських змагань під їх національною символікою.