Окрім того, російська шахістка відзначилася своєю ганебною поведінкою. Вона надемоційно висловлювался перед партією та після поразки, повідомляє 24 канал.

Що зробила Діна Беленька?

На відео видно, що юний шахіст підходив до столу з подушкою, щоб сидіти вище і краще бачити дошку. Беленька перед партією емоційно відреагувала на суперника, сказавши "бл**ь".

Після того, як росіянка програла вона намагалася "відігратися" у соціальних мережах, поділившись відео з партії та зробивши акцент на своєму статусі гросмейстерки. Ясинскі розкішно відповів розлюченій Беленькій.

Ну так, лише жіночий гросмейстер. Рейтинг – не головне, зате я молодший, – сказав хлопець.

Ганебна поведінка Беленькою: дивіться відео

Зазначимо, що 11-річний школяр поставив матч 31-річній гросмейстерці. Користувачі соціальних мереж стали на захист юного шахіста, розкритикувавши росіянку за її поведінку.

Також нагадаємо, що Генасамблеся ФІДЕ вирішила повернути можливість росіянам та білорусам виступати під власними національними символами, писала пресслужба організації.

У результаті ФІДЕ вирішила допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань, а також використовувати національні символи, але лише на юнацьких турнірах. Також федерація дозволила проводити офіційні заходи у Білорусі.

Що відомо про Беленьку та Ясинскі?