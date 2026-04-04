Незручна ситуація сталася просто перед партією і швидко розлетілася мережею. Поведінка гросмейстера викликала хвилю обговорень серед фанатів шахів, повідомляє Worldchess.

Чому виник скандал?

На турнірі в Німеччині казахстанська шахістка Алуа Нурман попросила зробити селфі з Карлсеном перед початком партії. Норвежець погодився і навіть усміхнувся на фото.

Втім уже за мить ситуація змінилася. Після цього Карлсен звернувся до арбітра, і той підійшов до суперниці та вилучив у неї телефон прямо перед грою.

Чому втрутилися судді?

Причина інциденту – суворі античитерські правила. На турнірах гравцям заборонено мати при собі телефони, аби уникнути будь-яких підозр у підказках чи шахрайстві.

Втім обговорення викликало не саме правило, а спосіб, у який ситуація була вирішена. Багато хто вважає, що Карлсен міг просто попросити суперницю самостійно прибрати телефон, а не залучати арбітра.

Чим відомий Магнус Карлсен?