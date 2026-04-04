Незручна ситуація сталася просто перед партією і швидко розлетілася мережею. Поведінка гросмейстера викликала хвилю обговорень серед фанатів шахів, повідомляє Worldchess.
Чому виник скандал?
На турнірі в Німеччині казахстанська шахістка Алуа Нурман попросила зробити селфі з Карлсеном перед початком партії. Норвежець погодився і навіть усміхнувся на фото.
Втім уже за мить ситуація змінилася. Після цього Карлсен звернувся до арбітра, і той підійшов до суперниці та вилучив у неї телефон прямо перед грою.
Чому втрутилися судді?
Причина інциденту – суворі античитерські правила. На турнірах гравцям заборонено мати при собі телефони, аби уникнути будь-яких підозр у підказках чи шахрайстві.
Втім обговорення викликало не саме правило, а спосіб, у який ситуація була вирішена. Багато хто вважає, що Карлсен міг просто попросити суперницю самостійно прибрати телефон, а не залучати арбітра.
Чим відомий Магнус Карлсен?
- Норвежець є шістнадцятиразовим чемпіоном світу з класичних шахів.
- Беззмінно посідає перше місце у рейтингу ФІДЕ з 1 липня 2011 року.
- Також він є шестиразовим чемпіоном світу з швидких шахів та дев'ятиразовим чемпіоном світу з бліцу.