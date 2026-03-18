24 канал покаже важливі моменти його життя та відзнаки. І розповість, чим він запам'ятався людям.

Дивіться також Як Іванчук зробив "хід року", але при цьому програв партію

Що відомо про Василя Іванчука?

Наприкінці 1980-х Василь Іванчук зробив прорив у шаховій кар'єрі, а ключовим його досягненням стала перемога на супертурнірі в Лінаресі 1991 року, де він випередив Гаррі Каспарова та Анатолія Карпова.

Цей турнір приніс спортсмену не лише світову славу, а й квартиру. В'ячеслав Чорновіл був настільки захоплений грою гросмейстера, що допоміг Іванчуку вирішити питання житла.

З того часу він продовжує бути впливовою фігурою у світовому шаховому середовищі. Хоч Іванчук і не здобув титул чемпіона світу, його вважають одним із найталановитіших шахістів свого покоління.

"Азов" та RIOTDIVISION представили короткометражний фільм, у якому війну показано як шахову партію, натякаючи на легендарну гру Іванчука проти Карякіна.

Василь Іванчук під час російсько-української війни

Під час війни він залишався вірним Україні, проводив благодійні матчі для постраждалих.

У 2023 році його участь у Кубку світу в Баку була під питанням через обмеження на виїзд, але за тиждень до турніру він отримав дозвіл і виступив, демонструючи, що спорт для нього – це й служіння країні.

Щодо ігор із російськими шахістами він узгоджує рішення з Федерацією шахів України.

Сльози після Чемпіонату світу

Український гросмейстер не зміг стримати сліз після поразки у шаховій партії чемпіонату світу з бліцу в Нью-Йорку від американця Даніеля Народицького.

За правилами на партію було лише три хвилини плюс дві секунди на хід. Іванчук не встигав і зробив останній хід із запізненням.

На емоційну реакцію після поразки звернув увагу Вішванатан Ананд – колишній світовий шаховий лідер, який спостерігав за турніром як глядач.

Чи я сумую за шахами? Ні. Подивіться на Іванчука. Подивіться на те, як він страждає. Я не сумую від цього,

– сказав ексшахіст.

Український шахіст у сералі від Нетфлікс

Гросмейстер у коментарі "Радіо Свобода" розповів, що у популярному серіалі "Хід королеви" простежується український слід: саме шахова партія Іванчука з американським шахістом Патріком Вольфом у 1993 році стала прототипом головного поєдинку героїні серіалу Елізабет Гармон у фіналі.

Хоча реальна партія між чемпіонами завершилася внічию, у серіалі поєдинок показано з іншим результатом.

Іванчук також сказав, що йому пропонували зіграти у фільмі роль Боргова – радянського чемпіона, з яким у фіналі змагається головна героїня.

Він розповів, що йому написали на мейл, але він не відповів одразу, бо не знав, ані яка це телекомпанія, ані чи лист був правдивим чи аферою, ані чи це був якийсь жарт.

Згодом він з'ясував, що це солідна компанія, яка готувала певний серіал, і тоді він написав, щоб дізнатися, що пропонують. Через тиждень після листування йому повідомили, перепросивши, що на цю роль знайшли іншого актора.

Він додав, що роль Боргова була б для нього некомфортною. Якби він мав обирати персонажа, якого б зіграв, то обрав би сторожа, який навчив маленьку дівчинку грати у шахи. Ця роль йому більше підходила.

Досягнення та нагороди Іванчука