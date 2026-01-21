Однак нещодавно стало відомо, чому помер 29-річний спортсмен. Про це повідомляє The Guardian.
Читайте також Помер 29-річний американський шахіст, батько якого був родом з України
Що стало причиною смерті Народицького?
Влада Північної Кароліни опублікувала токсикологічний звіт, згідно з яким в організмі шахіста на момент його смерті виявили комбінацію стимуляторів та психоактивних речовин.
За інформацією NBC News, в організмі Народицького знайшли метамфетамін, амфетамін, а також 7-гідроксимітрагінін та мітрагінін.
До слова. Метамфетамін та амфетамін – це синтетичні стимулятори, а 7-гідроксимітрагінін й мітрагінін – це основні психоактивні речовини, що містяться у кратомі (добавка, яку можна використовувати як стимулятор.
Відзначимо, що друзі гросмейстера Олександр Бортник та Пітер Джаннатос знайшли 29-річного шахіста мертвим на дивані у його будинку.
Хто такий Народицький?
Американський гросмейстер народився 9 листопада 1995 року у Сан-Матео (Каліфорнія). Батьки Народицького свого часу емігрували до США із Радянського союзу.
Батько Володимир емігрував з України, а мати Олена – з Азербайджану. У віці 6 років тато навчив Народицького грати у шахи.
Наприкінці 2013 року йому присвоїли звання гросмейстера. Тоді йому було 18 років.