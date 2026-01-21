Однак нещодавно стало відомо, чому помер 29-річний спортсмен. Про це повідомляє The Guardian.

Що стало причиною смерті Народицького?

Влада Північної Кароліни опублікувала токсикологічний звіт, згідно з яким в організмі шахіста на момент його смерті виявили комбінацію стимуляторів та психоактивних речовин.

За інформацією NBC News, в організмі Народицького знайшли метамфетамін, амфетамін, а також 7-гідроксимітрагінін та мітрагінін.

До слова. Метамфетамін та амфетамін – це синтетичні стимулятори, а 7-гідроксимітрагінін й мітрагінін – це основні психоактивні речовини, що містяться у кратомі (добавка, яку можна використовувати як стимулятор.

Відзначимо, що друзі гросмейстера Олександр Бортник та Пітер Джаннатос знайшли 29-річного шахіста мертвим на дивані у його будинку.

Хто такий Народицький?