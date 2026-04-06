Російській шаховій федерації, відповідно до рішення CAS, заборонено працювати у Криму, Севастополі, Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, пише Politico.

Що означає рішення CAS про шахову федерацію Росії?

Визнання арбітражем виключного права України здійснювати спортивну діяльність на території окупованих регіонів створює важливий прецедент для усіх видів спорту.

CAS підтвердив, що жодна міжнародна федерація не може ігнорувати дії, які спрямовані на легітимізацію окупації. Це надсилає сильний сигнал, що агресію не можна нормалізувати через спортивні органи,

– заявив президент Української шахової федерації Олександр Камишін.

Данський гросмейтер Петер Гейне Нілсен підкреслив важливіть рішення для того, щоб розбити російський міф про нібито "гуманітарний" характер організації шахових турнірів, як це намагався подати скандальний президент Російської шахової федерації Аркадій Дворкович.

Як би Кремль не вважав ці регіони своїми, їх ніхто не буде сприймати як частину Росії у повсякденному житті, включно зі спортом і культурою, частинами яких є шахи,

– сказав Нілсен.

Рішення CAS передбачає для росіян 90-денний дедлайн, упродовж якого вони зобов'язані зупинити усі шахові активності на окупованих територіях. Раніше Міжнародна федерація шахів FIDE також визнала порушення з боку РФ, але обмежилася лише невеликим штрафом у 45 тисяч євро, що й спонукало Україну подати позов до Спортивного арбітражу.

