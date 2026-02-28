З росіянина Карякіна зняли санкції: він зрадив Україну та їздив у зруйновану Авдіївку

Зрештою більшості індивідуальних атлетів дозволили брати участь в турнірах під нейтральним прапором. Проте деякі федерації майже не застосовували санкцій проти Росії, повідомляє 24 Канал.

Як ФІДЕ повернула Карякіна?

Неприємна ситуація склалась в шахах, де міжнародна федерація ФІДЕ демонструє проросійську позицію. Багато росіян мали змогу грати на міжнародних турнірах під своїм прапором.

Проте з 2022 року під санкціями перебував відомий шахіст Сергія Карякін, адже публічно підтримував політику Володимира Путіна. Але 36-річний спортсмен тепер вийшов з-під санкцій.

ФІДЕ повернула Сергія у міжнародний рейтинг. Раніше організація відсторонювала Карякіна від міжнародних змагань саме через підтримку війни в Україні.

Що відомо про Карякіна?

Нині росіянин посідає 10 місце в рейтингу ФІДЕ. Нагадаємо, що Сергій народився у Сімферополі та мав українське громадянство. Проте у 2009-му шахіст переїхав остаточно до Росії та прийняв її громадянство.

Карякін є другим наймолодшим гросмейстером в історії, отримавши це звання у віці 12 років і 7 місяців. У 2014 році шахіст підтримав анексію Криму, а у 2022-му схвалив початок повномасштабної війни проти України.

Ба більше, після окупації Авдіївки у 2024-му Сергій завітав у зруйноване росіянами місто, щоб пограти із військовими в шахи. Відзначимо, що така позиція ФІДЕ не є несподіваною, адже організацію очолює росіянин та друг Путіна Аркадій Дворкович.