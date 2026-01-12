Любов до шахів у житті Карякіна поступилася любові до російського фашизму і влади. 24 Канал розповідає, як вундеркінд поставив хрест на блискучій кар'єрі, щоб стати пішаком в руках кремлівського режиму.

Чому Карякіна вважають шахраєм у шахах?

Уродженець Сімферополя упродовж майже 20 років утримував рекорд Книги Гіннесса як наймолодший в історії гросмейстер. Це звання кримчанин офіційно отримав у віці 12 років та 7 місяців.

Проте, як пише The New York Times, методи набору рейтингових очок Карякіним викликали критику з боку шахової спільноти. Його звинуватили в організації фіксованих матчів, в яких шахісти з високим рейтингом спеціально програвали юнаку, щоб той швидше підіймався до гросмейстерських показників. Сам Карякін спростовував твердження про договірні партії.

Як Карякін зрадив Україну?

Саме у складі української збірної Сергій Карякін здобув своє найбільше командне досягнення – золото шахової Олімпіади 2004 року.



Сергій Карякін за часів виступів у збірній України / фото з Вікіпедії

Попри це, вже у 2009-му він цинічно заявив, що Україна не дає йому "перспектив для розвитку", хоча шаховий клуб у Краматорську, де займався Карякін, вважався "конвеєром зірок" і випустив цілу плеяду шахістів світового рівня.

Гросмейстер перебрався до Москви, швидко отримав громадянство і заявив, що завжди вважав себе росіянином. У 2014 році він публічно підтримав анексію Криму та вторгнення росіян на Донбас.

Чи допомогла зрада кар'єрі Карякіна?

Вже під російським прапором Карякін записав до свого доробку три індивідуальні трофеї – Кубок світу 2015 року, чемпіонство у рапіді у 2012-ому та бліці в 2016 році.

У 2016 він виграв турнір претендентів та отримав право на участь в матчі за світову шахову корону. Найкращий шахіст в історії Магнус Карлсен тоді захистив титул на тай-брейку.



Сергій Карякін / фото Chess.com

Чим Карякін заробив відсторонення від спорту?

Фактично з самої зміни громадянства шахіст демонстрував шалену відданість путінському режиму і всіляко намагався вислужитися перед Кремлем. Для цього погодився розпочати політичну діяльність та увійти до партії "Єдина Росія", а у 2018 році був довіреною особою Путіна на "виборах президента".

Після нападу Росії на Україну, як пише проєкт Крим.Реалії, Карякін публічно підтримав війну та навіть розпочав збір коштів для армії окупантів.

Терпець луснув навіть у такої досить проросійської організації як Міжнародна шахова федерація ФІДЕ. 21 березня 2022 року комісія з етики та дисципліни відсторонила Карякіна на шість місяців з формулюванням "через завдання шкоди репутації шахів".



Сергій Карякін у футболці на підтримку Путіна/ фото Кримської газети

Зрадник міг би продовжувати виступи після відбуття дискваліфікації, але у властивій йому покірній Кремлю манері категорично відмовився грати під нейтральним прапором. Та ще й взявся критикувати свого колегу та співвітчизника Яна Непомнящего, який мав розум бодай не кричати про палку підтримку Путіна.

Зрештою колись талановитий та сильний шахіст отстаточно скотився у пропагадиста та слугу режиму: організовує усіляки "патріотичні" турніри, де промивають мізки населенню, а ще й обрався до російського Сенату. З офіційного шахового рейтингу його давно викинули.