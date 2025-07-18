Шевченківський районний суд Чернівців виніс обвинувальний вирок Сергію Карякіну, який із 2014 року відкрито підтримував російське вторгнення. За даними СБУ, він фінансував армію РФ та публічно закликав до допомоги в окупації українських територій, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.

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Карякіна засудили

За даними Служби безпеки України, Сергія Карякіна визнано винним у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну державних кордонів України. Суд заочно призначив йому дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

З 2014 року Карякін активно підтримував збройну агресію РФ проти України. Він не лише публічно схвалював дії російських окупантів, а й особисто сприяв їхній матеріальній підтримці. Використовуючи власну популярність, він створив телеграм-канал для збору коштів на потреби армії Росії. На зібрані гроші купував дрони, тепловізори, спецтехніку, зброю та інше спорядження. За підрахунками, загальна сума його допомоги російським військовим перевищує 100 мільйонів рублів (понад 42 мільйони гривень).

Як зазначають у СБУ, зібрані слідством докази стали підставою для заочного вироку за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Довідка. Карякін також потрапив під санкції України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Карякін відкрив шахову школу в тимчасово окупованому Луганську.