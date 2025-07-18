Шевченковский районный суд Черновцов вынес обвинительный приговор Сергею Карякину, который с 2014 года открыто поддерживал российское вторжение. По данным СБУ, он финансировал армию РФ и публично призывал к помощи в оккупации украинских территорий, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Карякина осудили

По данным Службы безопасности Украины, Сергей Карякин признан виновным в финансировании действий, направленных на насильственное изменение государственных границ Украины. Суд заочно назначил ему девять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

С 2014 года Карякин активно поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины. Он не только публично одобрял действия российских оккупантов, но и лично способствовал их материальной поддержке. Используя собственную популярность, он создал телеграмм-канал для сбора средств на нужды армии России. На собранные деньги покупал дроны, тепловизоры, спецтехнику, оружие и другое снаряжение. По подсчетам, общая сумма его помощи российским военным превышает 100 миллионов рублей (более 42 миллионов гривен).

Как отмечают в СБУ, собранные следствием доказательства стали основанием для заочного приговора по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Справка. Карякин также попал под санкции Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Карякин открыл шахматную школу во временно оккупированном Луганске.