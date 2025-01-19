Всего в новый санкционный список включили 18 граждан России и Украины. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 19 января 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Президента Украины.

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Кто из деятелей спорта попал под санкции Украины

Под санкции попали бывшие и действующие депутаты Украины Юрий Бройко, Евгений Мураев, Олег Волошин, ряд деятелей эстрады и пропагандистов.

Также ограничения касаются двух лиц, которые имеют отношение к спорту. В частности в санкционный список попал бывший украинский гроссмейстер из Симферополя Сергей Карякин.

Шахматист публично поддерживает военную агрессию против Украины, активно помогает оккупантам, которые убивают украинских граждан. В 2009 году предатель получил гражданство России и был членом команды Владимира Путина на так называемых выборах президента.

В новом санкционном списке нашлось место одиозному политику Нестору Шуфричу. Ранее скандальный депутат от пророссийской партии ОПЗЖ занимал должность президента Федерации стрельбы из лука Украины и был президентом футбольного клуба Говерла.

С 15 сентября 2023 года Шуфрич находится под стражей. Политику предъявили подозрение в государственной измене Украины.