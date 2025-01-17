Украинские спортсмены массово объединились вокруг Родины во время полномасштабной войны с Россией. Многие атлеты взяли оружие в руки и ушли на фронт. Другие же прославляют Украину на международной спортивной арене.

По теме Ковтун подал документы на смену гражданства: за какую сборную будет выступать украинец

Оценка от министра спорта

К сожалению, не все наши земляки остаются патриотами в такое трудное для Украины время. Гимнаст из Черкасс Илья Ковтун решил сменить гражданство на хорватское из-за разногласий с федерацией гимнастики.

Также спортивное гражданство сменит и тренер Ильи Ирина Горбачева. Министр спорта Украины Матвей Бедный дал свою оценку такому поступку Ковтуна. Его слова передает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.

Такие новости вызывают печаль и разочарование, а у многих – справедливое возмущение. Мы встречались с Ириной в Киеве, у нас были долгие переговоры, чтобы сохранить отечественного спортсмена в сборной. Государство, несмотря на чрезвычайно сложные условия военного времени, предоставляло ему всю возможную финансовую и организационную поддержку, доступ к международным тренировочным базам и стартов, шла навстречу, чтобы спортсмен мог оставаться за рубежом, когда считал, что ему это было нужно. Очень обидно, что известный атлет выбрал другую страну и отказывается от Родины. Я такие решения никогда не понимал. Особенно в этот сложный период,

– заявил Бедный.

Министр вспомнил о многих спортсменах, которые продолжают отстаивать честь Украины как на соревнованиях, так и на фронте. Матвей Викторович отметил необходимость продолжать реформы для сохранения спортсменов под флагом нашего государства.

Сегодня многие наши атлеты, несмотря на все трудности и опасности, остаются в Украине, выступают на международных соревнованиях и защищают Украину на фронте. Славить Украину сегодня – это не просто формальность, а большая ответственность перед памятью и подвигом более 500 спортсменов, которые отдали жизнь в борьбе с агрессором. Выбор остаться и защищать страну отражает высокую степень достоинства и чести. Несмотря на все, мы продолжим двигаться вперед. Мы стремимся, чтобы каждый украинский атлет развивал свой талант под сине-желтым флагом с ощущением надежной поддержки со стороны государства. Жаль, что Илья и его тренер выбрали другой путь,

– резюмировал Матвей Бедный.

Читайте также Топ-скандалы в украинском спорте в 2024-м: допинг Мудрика, зашквары Ломаченко и арест Усика

Карьера Ильи Ковтуна

Отметим, что с началом полномасштабной войны в Украине Ковтун выехал за границу и поселился в хорватском Осиеке. Там он и проживал и тренировался последние три года.

За это время он выучил хорватский язык, начал встречаться с местной девушкой и сделал операцию за счет хорватской федерации. Главным успехом в карьере Ильи является серебряная медаль на Олимпийских играх-2024 в упражнениях на параллельных брусьях.

Также Ковтун является двукратным призером чемпионатов мира по спортивной гимнастике в личном многоборье. На чемпионатах Европы гимнаст имеет семь медалей, в том числе три "золота" в 2024 году.