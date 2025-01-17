Украинский гимнаст Илья Ковтун вместе со своим тренером Ириной Горбачевой подали документы на получение паспортов Хорватии. Об этом сообщило издание Sportske novosti, пишет 24 Канал.

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Окончательный выбор Ковтуна

Хорватское издание в своей публикации ссылается на слова тренера сборной Хорватии Владимира Мадаревича.

Серебряный призер Олимпиады-2024 в составе сборной Украины, который последние три года проживает в Хорватии, подал документы на получение гражданства. Аналогичную процедуру осуществила его тренер Ирина Горбачева.

Хорватская федерация спортивной гимнастики мгновенно отреагировала на инициативу гимнаста и тренера. Они будут активно помогать Ковтуну и Горбачевой с получением гражданства Хорватии.