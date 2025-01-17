Українські спортсмени масово об'єднались навколо Батьківщини під час повномасштабної війни з Росією. Чимало атлетів взяли зброю до рук та пішли на фронт. Інші ж прославляють Україну на міжнародній спортивній арені.

До теми Ковтун подав документи на зміну громадянства: за яку збірну виступатиме українець

Оцінка від міністра спорту

На жаль, не всі наші земляки залишаються патріотами у такий важкий для України час. Гімнаст з Черкас Ілля Ковтун вирішив змінити громадянство на хорватське через розбіжності із федерацією гімнастики.

Також спортивне громадянство змінить і тренерка Іллі Ірина Горбачева. Міністр спорту України Матвій Бідний дав свою оцінку такому вчинку Ковтуна. Його слова передає 24 Канал з посиланням на Tribuna.

Такі новини викликають сум та розчарування, а багато в кого – справедливе обурення. Ми зустрічалися з Іриною у Києві, у нас були довгі перемовини, щоб зберегти вітчизняного спортсмена у збірній. Держава, попри надзвичайно складні умови воєнного часу, надавала йому всю можливу фінансову та організаційну підтримку, доступ до міжнародних тренувальних баз і стартів, йшла назустріч, аби спортсмен міг залишатися за кордоном, коли вважав, що йому це було потрібно. Дуже прикро, що відомий атлет обрав іншу країну та відмовляється від Батьківщини. Я такі рішення ніколи не розумів. Особливо у цей складний період,

– заявив Бідний.

Міністр згадав про багатьох спортсменів, які продовжують відстоювати честь України як на змаганнях, так і на фронті. Матвій Вікторович наголосив на необхідності продовжувати реформи для збереження спортсменів під прапором нашої держави.

Сьогодні багато наших атлетів, попри всі труднощі й небезпеки, залишаються в Україні, виступають на міжнародних змаганнях та й захищають Україну на фронті. Славити Україну сьогодні – це не просто формальність, а велика відповідальність перед пам’яттю й подвигом понад 500 спортсменів, які віддали життя у боротьбі з агресором. Вибір залишитися та боронити країну відображає найвищий ступінь гідності й честі. Попри все, ми продовжимо рухатись вперед. Ми прагнемо, щоб кожен український атлет розвивав свій талант під синьо-жовтим стягом із відчуттям надійної підтримки з боку держави. Шкода, що Ілля та його тренерка обрали інший шлях,

– резюмував Матвій Бідний.

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Кар'єра Іллі Ковтуна

Відзначимо, що з початком повномасштабної війни в України Ковтун виїхав закордон та оселився у хорватському Осієку. Там він і проживав та тренувався останні три роки.

За цей час він вивчив хорватську мову, почав зустрічатися із місцевою дівчиною та зробив операцію за рахунок хорватської федерації. Головним успіхом в кар'єрі Іллі є срібна медаль на Олімпійських іграх-2024 у вправах на паралельних брусах.

Також Ковтун є дворазовим призером чемпіонатів світу зі спортивної гімнастики в особистому багатоборстві. На чемпіонатах Європи гімнаст має сім медалей, в тому числі три "золота" у 2024 році.