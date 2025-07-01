За наявною інформацією, 37-річного Васильєва було ліквідовано біля населеного пункту Малинівка у Запорізькій області. Окупант командував десантно-штурмовим підрозділом, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Хто такий Васильєв

Микита Васильєв родом з республіки Чувашія. Близько семи років окупант працював старшим тренером збірної Росії з фрістайлу.

У 2022 році відбувся скандал у російській збірній. У результаті якого з Васильєвим не було продовжено контракт та він припинив роботу у команді.

Відомо, що Микиту Васильєва звинувачували у вимаганні призових від спортсменів, яких він тренував. Також російського тренера звинуватили у пропозиціях інтимного характеру чемпіонці світу Анастасії Таталіной.

Після скандалу Васильєв заявив, що має наміри вирушити в іншу країну. Вочевидь він вирішив приїхати в Україну, адже росіяни не повідомляють, коли окупант підписав контракт.

Статистика. Станом на ранок 1 липня 2025 року втрати ворога перевищили 1 000 020 000 бійців. За останню добу було ліквідовано 970 одиниць особового складу.

Раніше повідомляли, що Сили оборони ліквідували на фронті Костянтина Брєуса, російського чемпіона світу з паверліфтінгу. Окупант вважався безвісти зниклим півтора року.