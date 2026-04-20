Унікальність досягнення Дегтярьова полягає у тому, що він навіть не отримав від Міжнародної шахової федерації FIDE звання гросмейстера. Як пише Суспільне Спорт, це перший випадок в історії, коли чемпіоном Європи стає шахіст без найвищого розряду.

Як українець Дегтярьов провів чемпіонат Європи з шахів?

Міжнародний майстер почав турнір дуже впевнено з трьох поспіль перемог, після чого поділив очки з азербайджанцем Ніджатом Абасовим.

У п'ятому раунді Дегтярьов зазнав єдиної поразки на чемпіонаті у партії проти представника Туреччини Ішика Джана.

Але ця невдача лише додала наснаги українцю: чотири перемоги у наступних п'яти партіях робили його перед останнім туром одним із головних фаворитів.

Зрештою Роман набрав 9 очок і випередив усіх переслідувачів мінімум на 0,5 бала. Це означало, що шахіст, умовно "посіяний" аж у другій сотні, забрав собі золото чемпіонату Європи.

Які досягнення до цього були у Дегтярьова?