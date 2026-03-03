Проте кілька федерацій залишаються прихильними до країни-терористки. Однією з них є світова шахова федерація ФІДЕ, яка не накладає жорсткі санкції на росіян, повідомляє 24 Канал.

ФІДЕ вважає Крим російським?

Нещодавно федерація відновила Сергія Карякіна в світовому рейтингу, ще й під прапором Росії. Шахіст відомий тим, що активно підтримує війну проти України та відвідував окуповані території.

Тепер же ФІДЕ зганьбилась по-новому. Організація анонсувала у себе на сайті турнір, який має відбутися в окупованому росіянами Севастополі.

При цьому в графі "країна" вказана Росія, хоча Севастополь є українським містом. Воно знаходиться під російською окупацією з 2014 року, а анексія Криму не визнається переважною більшістю країн світу.



Анонс турніру в Севастополі / скріншот з сайту ФІДЕ

Цікаво, що пізніше ФІДЕ видалила сторінку турніру зі свого сайту, але скріншот залишився. Така позиція організації не є дивною, оскільки її очолює росіянин Аркадій Дворкович. Він відомий дружніми відносинами із Володимиром Путіним.

