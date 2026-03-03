Проте кілька федерацій залишаються прихильними до країни-терористки. Однією з них є світова шахова федерація ФІДЕ, яка не накладає жорсткі санкції на росіян, повідомляє 24 Канал.
До теми Шахрай і зрадник, якого вигнали зі спорту: що відомо про українця Карякіна, який втік у Росію
ФІДЕ вважає Крим російським?
Нещодавно федерація відновила Сергія Карякіна в світовому рейтингу, ще й під прапором Росії. Шахіст відомий тим, що активно підтримує війну проти України та відвідував окуповані території.
Тепер же ФІДЕ зганьбилась по-новому. Організація анонсувала у себе на сайті турнір, який має відбутися в окупованому росіянами Севастополі.
При цьому в графі "країна" вказана Росія, хоча Севастополь є українським містом. Воно знаходиться під російською окупацією з 2014 року, а анексія Криму не визнається переважною більшістю країн світу.
Анонс турніру в Севастополі / скріншот з сайту ФІДЕ
Цікаво, що пізніше ФІДЕ видалила сторінку турніру зі свого сайту, але скріншот залишився. Така позиція організації не є дивною, оскільки її очолює росіянин Аркадій Дворкович. Він відомий дружніми відносинами із Володимиром Путіним.
Які санкції ввели проти Росії у спорті?
- Росія опинилась під санкціями у спорті після початку повномасштабної війни в Україні. У командних видах спорту країну відсторонили від участі в офіційних турнірах.
- У свою чергу у індивідуальних атлетів є можливість змагатися в нейтральному статусі. Але для участі вони мають довести свою непричетність до військових структур.
- Також спортсмени мають не бути залученими у підтримці війни. На жаль, останнім часом деякі федерації почали знімати бан з Росії, серед них є і ФІДЕ.
- Особливо розчарував Міжнародний паралімпійський комітет, який пішов назустріч росіянам. На зимовій Паралімпіаді-2026 росіяни зможуть змагатися під своєю національною символікою.