Однако несколько федераций остаются благосклонными к стране-террористки. Одной из них является мировая шахматная федерация ФИДЕ, которая не накладывает жесткие санкции на россиян, сообщает 24 Канал.
По теме Мошенник и предатель, которого выгнали из спорта: что известно об украинце Карякине, который сбежал в Россию
ФИДЕ считает Крым российским?
Недавно федерация восстановила Сергея Карякина в мировом рейтинге, еще и под флагом России. Шахматист известен тем, что активно поддерживает войну против Украины и посещал оккупированные территории.
Теперь же ФИДЕ опозорилась по-новому. Организация анонсировала у себя на сайте турнир, который должен состояться в оккупированном россиянами Севастополе.
При этом в графе "страна" указана Россия, хотя Севастополь является украинским городом. Он находится под российской оккупацией с 2014 года, а аннексия Крыма не признается подавляющим большинством стран мира.
Анонс турнира в Севастополе / скриншот с сайта ФИДЕ
Интересно, что позже ФИДЕ удалила страницу турнира со своего сайта, но скриншот остался. Такая позиция организации не удивительна, поскольку ее возглавляет россиянин Аркадий Дворкович. Он известен дружескими отношениями с Владимиром Путиным.
Какие санкции ввели против России в спорте?
- Россия оказалась под санкциями в спорте после начала полномасштабной войны в Украине. В командных видах спорта страну отстранили от участия в официальных турнирах.
- В свою очередь у индивидуальных атлетов есть возможность соревноваться в нейтральном статусе. Но для участия они должны доказать свою непричастность к военным структурам.
- Также спортсмены должны не быть вовлеченными в поддержку войны. К сожалению, в последнее время некоторые федерации начали снимать бан с России, среди них есть и ФИДЕ.
- Особенно разочаровал Международный паралимпийский комитет, который пошел навстречу россиянам. На зимней Паралимпиаде-2026 россияне смогут соревноваться под своей национальной символикой.