У понеділок, 20 жовтня, помер американський шаховий гросмейстер, коментатор та стрімер Даніель Народицький. Йому було лише 29 років, пише 24 Канал з посиланням на ФІДЕ.

Як ФІДЕ відреагувала на смерть Народицького?

Про смерть Даніеля Народицького повідомила Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ). Організація висловила співчуття рідним та близьким.

Відійшов у вічність гросмейстер Даніїл Народицький. Він був талановитим шахістом, коментатором та педагогом. ФІДЕ висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Даніеля,

– йдеться у повідомленні ФІДЕ.

Помер Даніель Народицький / фото ФІДЕ

З 2020 по 2025 рік Народицький був гросмейстером-резидентом Шарлоттського шахового центру. На фейсбук-сторінці центру з жалем сповістили трагічну новину.

"З великим сумом розділяємо несподівану смерть Даніїла Народицького. Даніель був талановитим шахістом, коментатором та педагогом, а також заповітним учасником шахової спільноти. Він також був люблячим сином, братом та вірним другом для багатьох. Ми просимо приватності для сім'ї Даніеля у цей надзвичайно важкий час. Давайте згадаймо Даніеля за його пристрасть до шахів, а також за радість та натхнення, які він приносив нам усім кожного дня", – йдеться у повідомленні центру.

Наразі залишаються невідомими причини раптової смерті Даніеля Народицького.

Що відомо про Народицького?