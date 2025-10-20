У понеділок, 20 жовтня, помер американський шаховий гросмейстер, коментатор та стрімер Даніель Народицький. Йому було лише 29 років, пише 24 Канал з посиланням на ФІДЕ.
Читайте також Помер заслужений тренер України з шахів Валерій Тельман
Як ФІДЕ відреагувала на смерть Народицького?
Про смерть Даніеля Народицького повідомила Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ). Організація висловила співчуття рідним та близьким.
Відійшов у вічність гросмейстер Даніїл Народицький. Він був талановитим шахістом, коментатором та педагогом. ФІДЕ висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Даніеля,
– йдеться у повідомленні ФІДЕ.
Помер Даніель Народицький / фото ФІДЕ
З 2020 по 2025 рік Народицький був гросмейстером-резидентом Шарлоттського шахового центру. На фейсбук-сторінці центру з жалем сповістили трагічну новину.
"З великим сумом розділяємо несподівану смерть Даніїла Народицького. Даніель був талановитим шахістом, коментатором та педагогом, а також заповітним учасником шахової спільноти. Він також був люблячим сином, братом та вірним другом для багатьох. Ми просимо приватності для сім'ї Даніеля у цей надзвичайно важкий час. Давайте згадаймо Даніеля за його пристрасть до шахів, а також за радість та натхнення, які він приносив нам усім кожного дня", – йдеться у повідомленні центру.
Наразі залишаються невідомими причини раптової смерті Даніеля Народицького.
Що відомо про Народицького?
- Даніель Народицький народився 9 листопада 1995 року у каліфорнійському місті Сан-Матео. Його батьки були емігрантами з колишнього СРСР.
- Його батько, Володимир, емігрував з України, а мати Олена – з Азербайджану. Саме батько навчив Даніеля грати в шахи у шестирічному віці.
- У 2007 році Даніель виграв чемпіонат світу з шахів серед юніорів до 12 років. Народицькому офіційно було присвоєно титул гросмейстера наприкінці 2013 року у віці 18 років.
- За рейтингами ФІДЕ Народицький входив до 200 найкращих у світі.
- У 2024 році росіянин Володимир Крамник звинуватив Народицького у шахрайстві в онлайн-шахах. Даніель відкинув усі звинувачення, назвавши Крамника "гіршим за бруд".
- У грудні 2024 року Даніель Народицький переміг українця Василя Іванчука на чемпіонаті світу з бліцу. Ця поразка дуже засмутила львів'янина, який не зміг стримати емоцій.