Український шахіст Василь Іванчук за підсумком 10 зіграних турів реально претендував на вихід до чвертьфіналу. У десяти партіях він набрав сім очок та перебував серед лідерів, пише 24 Канал.

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Іванчук зі сльозами відреагував на поразку

Переломною для українця стала партія проти американця Даніеля Народицького. Через дефіцит ігрового часу Іванчук почав помітно нервувати.

За шість секунд до завершення партії Василь знайшов хід, щоб втретє поставити шах Народицькому. Однак він нажав на таймер, коли там вже не залишилося часу.

Колишній чемпіон світу з бліцу дуже емоційно сприйняв невдачу. Він розплакався прямо за шаховою дошкою та довго не міг заспокоїтися.

Відео емоційної реакції Іванчука на поразку

Після прикрої поразки Народицькому Іванчук поступився у двох наступних партіях та посів підсумкове 41-ше місце на турнірі.