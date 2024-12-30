Нещодавно ФІДЕ покарала Магнуса Карлсена за порушення дрес-коду на чемпіонаті світу з рапіду та бліцу. Шахіст прийшов у джинсах, що заборонено регламентом турніру, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Міжнародної федерації шахів.

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Незначні зміни правил ФІДЕ

Учасники, як і до цього, повинні дотримуватися регламенту турніру і строгого дрес-коду, однак відтепер допускатимуть "незначні елегантні відхилення". Як приклад, джинси, що в тон підходять піджаку.

Президент ФІДЕ Аркадій Дворкович висловив сподівання, що ніхто з учасників турніру не зловживатиме новим пом'якшенням, щоб "підірвати святковий настрій".

Нагадаємо, що чемпіонат світу з рапіду та бліцу проходить у Нью-Йорку з 26 до 31 грудня 2024 року.