ФІДЕ покарала Магнуса Карлсена за порушення дрес-коду на чемпіонаті світу з рапіду та бліцу. Шахіст прийшов у джинсах, що заборонено регламентом турніру, пише 24 канал з посиланням на Take Take Take.

Як Карлсен відреагував на відсторонення

Турнір для шахіста видався не найкращим. Він програв одну партію міг програти ще пару, загалом грав не дуже добре, трохи не контролював себе.

Також він пояснив порушення дрес-коду тим, що у нього була гарна зустріч за ланчем і він ледве встиг дійти до номера, щоб переодягнутися.

Тож я одягнув сорочку, піджак і, чесно кажучи, навіть не думав про джинси, навіть перевзувся. Я навіть не думав про це. Я прийшов сюди і не знаю, чи це було після першої гри, чи після другої... Я отримав попередження, що мені потрібно змінити одяг,

– сказав Карлсен.

Він сказав, що переодягтися для нього було справою принципу, тому так вийшло. Він не подавав апеляцію і вважає себе надто старим, щоб перейматися цим питанням.

"Якщо це те, що вони хочуть зробити... Я думаю, що це правильно, ніхто не хоче відступати. Мене це влаштовує. Я, мабуть, поїду кудись, де погода трохи краща, ніж тут, все добре. Я не гратиму бліц. Чесно кажучи, моє терпіння до ФІДЕ і так не дуже велике, і це нормально. Хай дотримуються своїх правил. Мене це влаштовує. Я відповідаю, що добре, я йду. Ідіть на**й", – додав Магнус Карлсен.

Відзначимо, що у 8 матчах на чемпіонаті світу норвежець здобув три перемоги, 4 рази зіграв унічию та один раз програв.