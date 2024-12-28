З 26 до 31 грудня у Нью-Йорку проводиться чемпіонат світу з рапіду та бліцу з шахів. Учасники грають 13 (чоловіки) та 11 (жінки) турів за швейцарською системою, пише 24 канал з посиланням на офіційний сайт ФІДЕ.

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Карлсона не допустили до змагань

Норвезький шахіст одягнув джинси, що заборонено регламентом турніру. Головний арбітр повідомив Карлсену про порушення та виписав йому штраф 200 доларів, попросивши також змінити одяг.

Норвежець відмовився змінювати одяг і його не допустили до участі в 9 раунді.

Відзначимо, що у 8 матчах на чемпіонаті світу Магнус Карлсен здобув три перемоги, 4 рази зіграв унічию та один раз програв.