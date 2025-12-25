Кроме того, российская шахматистка отличилась своим позорным поведением. Она сверхэмоционально высказывалась перед партией и после поражения, сообщает 24 канал.

Что сделала Дина Беленькая?

На видео видно, что юный шахматист подходил к столу с подушкой, чтобы сидеть выше и лучше видеть доску. Беленькая перед партией эмоционально отреагировала на соперника, сказав "бл**ь".

После того, как россиянка проиграла она пыталась "отыграться" в социальных сетях, поделившись видео с партии и сделав акцент на своем статусе гроссмейстера. Ясински роскошно ответил разъяренной Беленькой.

Ну так, только женский гроссмейстер. Рейтинг – не главное, зато я младший, – сказал парень.

Позорное поведение Беленькой: смотрите видео

Отметим, что 11-летний школьник поставил матч 31-летней гроссмейстерше. Пользователи социальных сетей стали на защиту юного шахматиста, раскритиковав россиянку за ее поведение.

Также напомним, что Генассамблея ФИДЕ решила вернуть возможность россиянам и белорусам выступать под собственными национальными символами, писала пресс-служба организации.

В результате ФИДЕ решила допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям, а также использовать национальные символы, но только на юношеских турнирах. Также федерация разрешила проводить официальные мероприятия в Беларуси.

Что известно о Беленькой и Ясинском?