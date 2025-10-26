Международная шахматная федерация отреагировала на смерть Даниэля Народицкого. Организация открыла производство против россиянина Владимира Крамника, который последние годы травил американского шахматиста, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ФИДЕ.

К теме Умер 29-летний американский шахматист, отец которого был родом из Украины

Какое производство открыло ФИДЕ против Крамника?

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович сообщил, что федерация изучит все публичные заявления Крамника, которые могли привести к трагической смерти Народицкого.

"Я вместе с Правлением ФИДЕ официально передам все соответствующие публичные заявления, сделанные гроссмейстером Владимиром Крамником – как до, так и после трагической смерти гроссмейстера Даниэля Народицкого – в Комиссию по этике и дисциплинарной дисциплине ФИДЕ для независимого рассмотрения.

В то же время я снова подтверждаю, что ФИДЕ будет принимать соответствующие меры в любом случае, когда в шахматном сообществе будет наблюдаться недостаток уважения, публичные преследования или травля.

Мы все несем общую ответственность за то, чтобы наш спорт оставался пространством честности, уважения и человечности – ценностей, которые всегда должны преобладать над враждебностью и раздором", – говорится в заявлении ФИДЕ.

Отметим, что официально не сообщалось о причинах внезапной смерти Даниэля Народицкого. Однако шахматное сообщество обвинило в его смерти Владимира Крамника, который, вероятно, довел 29-летнего гроссмейстера до самоубийства.

Что известно о конфликте Крамника и Народицкого?

Экс-чемпион мира Владимир Крамник завершил карьеру в 2019 году. В последнее время он участвует в онлайн играх в сети. Россиянин заподозрил нескольких топ-шахматистов в мошенничестве.

В частности осенью 2024 года он обвинил Даниэля Народицкого в использовании дополнительных средств во время онлайн-матчей. По словам Крамника, идеальная игра американца невозможна без посторонней помощи.

Даниэль болезненно отреагировал на обвинения. Он публично продемонстрировал все технические средства, которые использовал во время стримов. Американец назвал Крамника "хуже грязи".

У Народицкого начались психологические проблемы, а его моральное состояние ухудшалось. Он замечал, что когда начинал хорошо играть, то люди подозревали его в подсказках. Это истощало Даниэля.

На последнем стриме, который состоялся 17 октября, зрители заметили его болезненное состояние. Народицкий много проигрывал и не мог сконцентрироваться. Через два дня его не стало.

По сообщению NY Post, американская полиция расследует смерть Народицкого как возможный суицид или передозировку лекарственными препаратами.

Ранее мы сообщали о смерти заслуженного тренера по шахматам Валерия Тельмана. Он воспитал нескольких международных гроссмейстеров и возглавлял сборные Украины по шахматам.