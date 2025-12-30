Украинской шахматистке удалось переиграть враждебную соперницу. После их встречи Валентина Гунина без колебаний просунула руку Анне Музычук, но не получила такого же в ответ, пишет 24 Канал.

Вот так Россиянин Крамник довел до самоубийства американского шахматиста: в ФИДЕ открыли дело

Как Музычук не пожала руку россиянке?

Музычук отказалась от рукопожатий с россиянкой, которая спокойно отреагировала на такое игнорирование Анны.

Музыку не пожала руку россиянке (момент на видео с 2:15.05)

Как Гунина пришла на шахматное мероприятие в военной форме?

Соперница Музычук опозорилась на одном из шахматных мероприятий в Москве. Гунина пришла на событие в военной форме.

Датский гроссмейстер Петер Гейне Нильсен в своем профиле в соцсети Х сделал акцент на этом диком поступке российской шахматистки. Наставник не понимает, как на этот поступок Гуниной закрыли глаза в ФИДЕ.

"Уважаемая ФИДЕ, Гунина появилась в военной форме России на шахматном мероприятии в Москве. Почему ФИДЕ это позволяет? Всего несколько дней назад 9-летняя украинская девочка, которая играла в шахматы, погибла от удара российской ракеты. Ракеты, выпущенной именно российскими солдатами в форме", – написал Нильсен.

Вспомним, что на турнире в США другая российская шахматистка Дина Беленькая проиграла 11-летнему школьнику Александру Ясински. 31-летняя российская гроссмейстерша негативно восприняла сенсационное поражение.

Россияне и белорусы продолжат выступать в нейтральном статусе?

В конце декабря 2025-го в ФИДЕ сделали важное заявление, касающееся враждебных представителей шахмат. Международная шахматная федерация после консультаций с Международным олимпийским комитетом приняла решение продолжить выступления россиян и белорусов под нейтральным статусом.

До этого ФИДЕ вернула российских и белорусских шахматистов к юниорским соревнованиям под их национальной символикой.