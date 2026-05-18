За роки існування конференція сформувала репутацію головного майданчика для відкритої і чесної фахової дискусії в українській спортивній індустрії.

Цьогорічна програма – найширша за всю історію заходу: шість великих тематичних блоків, дискусійні панелі, практична сцена і неймовірні можливості для нетворкінгу. SBC Summit Ukraine 2026 проходить в умовах, коли спортивна індустрія України переосмислює власну модель роботи, і саме тому програма цьогорічної конференції є особливо актуальною.

Щороку в травні ця конференція стає точкою збірки для тих, хто будує спортивний маркетинг в Україні: директорів з маркетингу, комерційних директорів клубів, бренд-менеджерів, агентств, медіа, інвесторів, представників спортивних федерацій та організацій.

Програма цьогорічної конференції охоплює шість великих тематичних блоків, кожен з яких – окремий пласт викликів, з якими стикається індустрія:

Виклики спортивного маркетингу під час війни та взаємодія брендів зі спортивними організаціями;

Трансформація фанатського досвіду в цифрову еру;

Соціальна відповідальність бізнесу: підтримка ветеранів, реабілітація через спорт та освітні проекти;

Інтеграція технологій у спорт;

Роль медіа, селебріті-маркетинг та особисті бренди спортсменів поза ареною;

Партнерства, спонсорство та успішні кейси в спортивній індустрії.



Спікери SBC Summit Ukraine 2026 – це люди з реальним досвідом і реальними кейсами за плечима. Серед них: міністр молоді та спорту Матвій Бідний, президент НОК України Вадим Гутцайт, зіркові воротарі Олександр Шовковський та Денис Бойко, олімпійці Дар'я Білодід, Анна Різатдінова, Станіслав Горуна, Ольга Саладуха та Людмила Лузан, засновник KAN Development Ігор Ніконов, керівники Adidas Україна, MEGOGO, Netpeak, Lenovo, Sheriff, МХП та Havas – і ще понад 50 голосів індустрії.

Але SBC Summit Ukraine – це не тільки сцена, а й кулуари. Це той момент у перерві між сесіями, коли ти стоїш із кавою поруч із людиною, яку бачив лише в LinkedIn. Це знайомство, яке через рік виявляється партнерством. Це індустрія, яка дізнається себе – і знаходить сили рухатися далі.

Третій рік поспіль SBC Summit Ukraine доводить: навіть у найскладніших умовах українська спортивна індустрія не зупиняється. Вона збирається. Вона думає. Вона шукає відповіді.

27 травня. Київ. КВЦ "Парковий". Прийдіть – і станьте частиною цієї розмови. Квитки доступні за посиланням.