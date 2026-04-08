Український гранд проведе першу гру з двоматчевої дуелі проти нідерландського АЗ з Алкмаара. Матч буде номінально домашнім для "гірників", але пройде у польському Кракові, повідомляє 24 Канал.
Де дивитися гру?
Матч Шахтар – АЗ онлайн буде показаний на території України. Офіційним транслятором Ліги конференцій є компанія Megogo, яка і забезпечить показ зустрічі.
Прямий ефір відбудеться на каналі "Megogo Футбол Перший". Він доступний на ОТТ-платформі Megogo в пакетах "Оптимальний", "Спорт" та "MEGOPACK". Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Коментувати зустріч будуть Віталій Волочай та Вадим Шевякін. Напередодні бою транслятор запропонує глядачам аналітичну студію за участі ексфутболістів Олександра Головка та Едуарда Цихмейструка. Початок – о 20:45.
Як Шахтар грає в Лізі конференцій?
Шахтар має шанс вдруге в історії виграти євротрофей. Команда Арди Турана легко пройшла основну стадію Ліги конференцій, вигравши 4 матчі з шести.
Правда, і суперники у Шахтаря були не надто сильними (Рієка, Легія, Шемрок Роверс, Брейдаблік, Абердін, Хамрун Спартанс). Вже в 1/8 фіналу "гірники" зіштовхнулись із проблемами.
Донецький клуб виграв на виїзді у Леха з рахунком 3:1, але у другій зустрічі примудрився пропустити двічі у першому таймі. У підсумку автогол суперника допоміг "гірникам" пройти далі.
Що чекає на Шахтар далі?
- АЗ має стати найважчим суперником для донеччан у цьому євросезоні. Команда впевнено пройшла Спарту в 1/8 фіналу Ліги конференцій, хоч на основній стадії і посіла лише 14 місце.
- Натомість в чемпіонаті Нідерландів алкмаарці борються за зону Ліги чемпіонів. Підопічні Лероя Ехтельда йдуть шостими, відстаючи від топ-трійки на 8 балів.
- Матч-відповідь проти АЗ відбудеться в Нідерландах 16 квітня. Переможець пари вийде в 1/2 фіналу Ліги конференцій на англійський Крістал Пелес або італійську Фіорентину.
- Крім того, на Шахтар ще чекає битва за чемпіонство в УПЛ. Підопічні Турана ділять перше місце із черкаським ЛНЗ. але мають ще матч в запасі.