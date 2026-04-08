Український гранд проведе першу гру з двоматчевої дуелі проти нідерландського АЗ з Алкмаара. Матч буде номінально домашнім для "гірників", але пройде у польському Кракові, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися гру?

Матч Шахтар – АЗ онлайн буде показаний на території України. Офіційним транслятором Ліги конференцій є компанія Megogo, яка і забезпечить показ зустрічі.

Прямий ефір відбудеться на каналі "Megogo Футбол Перший". Він доступний на ОТТ-платформі Megogo в пакетах "Оптимальний", "Спорт" та "MEGOPACK". Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Коментувати зустріч будуть Віталій Волочай та Вадим Шевякін. Напередодні бою транслятор запропонує глядачам аналітичну студію за участі ексфутболістів Олександра Головка та Едуарда Цихмейструка. Початок – о 20:45.

Як Шахтар грає в Лізі конференцій?

Шахтар має шанс вдруге в історії виграти євротрофей. Команда Арди Турана легко пройшла основну стадію Ліги конференцій, вигравши 4 матчі з шести.

Правда, і суперники у Шахтаря були не надто сильними (Рієка, Легія, Шемрок Роверс, Брейдаблік, Абердін, Хамрун Спартанс). Вже в 1/8 фіналу "гірники" зіштовхнулись із проблемами.

Донецький клуб виграв на виїзді у Леха з рахунком 3:1, але у другій зустрічі примудрився пропустити двічі у першому таймі. У підсумку автогол суперника допоміг "гірникам" пройти далі.

