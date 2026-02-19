Игрок стал известен из-за публичного конфликта с ТЦК. Теперь футболисту грозит тюрьма из-за нападения на военнослужащего, сообщает адвокатское объединение "Barristers".

Арестовали ли Колесника?

Колесник опубликовал видео, на котором он кулаком бьет в лицо военного и ругается на него на русском языке. Позже игрок выдали это видео, но оно уже распространилось в интернете.

В итоге полиция Киевской области задержала Даниила, а против него открыто досудебное расследование. Адвокатское объединение "Barristers", которое защищает интересы футболиста, рассказало детали этого дела.

По результатам судебного разбирательства в отношении нашего клиента Даниила Колесника судом избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Наш клиент с уважением относится к решению суда и подтверждает намерение действовать исключительно в рамках определенных законом процедур. Даниил отмечает, что его позиция остается неизменной. Он глубоко уважает Вооруженные Силы Украины и всех, кто защищает государство,

– говорится в заявлении.

По заявлению адвокатского объединения, Колесник "объективно" воспринял ситуацию как такую, что создавала реальную угрозу его жизни и здоровью, а также безопасности его знакомого. "Barristers" уверяют, что Даниил действовал с целью самозащиты.

Футболист готов к открытому сотрудничеству со следствием и уже обратился с заявлением о причинении ему телесных повреждений. Ранее была информация, что Колеснику грозит до пяти лет тюрьмы.

Что известно о Данииле Колеснике?