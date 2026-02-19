Речь о 24-летнем нападающем Данииле Колеснике, который до недавнего времени принадлежал Колосу. Футболист применил физическую силу по отношению к военному.

Как отреагировали ультрас Динамо?

Футболист выложил видео конфликта у себя в инстаграм, чем вызвал шквал критики в свой адрес. На нем видно, как нападающий Колоса бьет кулаком по лицу военнослужащему из ТЦК.

Однако, кроме критики в свою сторону, Даниил получил слова поддержки от экс-игроков Динамо Александра Алиева и Артема Милевского. Известные футболисты встали на защиту Колесника.

Такая реакция со стороны "кентов" вызвала возмущение болельщиков Динамо. Ультрас киевлян у себя в инстаграм опубликовали реакцию на слова бывших игроков клуба.

"Вчера интернет охватила новость о рукоприкладстве футболиста Колоса к военнослужащему из рядов ТЦК. Человека с тремя детьми юридически по закону не могут мобилизовать. В 95% люди мирно получают повестку и согласно своего мужского долга идут служить. Факты коррупции в ТЦК, конечно, есть. Как и во многих других институтах)", – пишут фанаты.

Но в ситуации с футболистом Колоса позиция однозначная. "Петух" Колесник за свои действия должен был бы быстро "присесть на бутылку" и дело замяли бы. Однако на горизонте появились старые полупокеры Алиев и Милевский, которые вообще забыли, кто они в этой стране. Всем старым алкашам и убогим уклонистам напоминаем, что никто не имеет права поднимать руку на человека в военной форме,

– говорится в заявлении.

"Хулиганы Динамо служат во всех структурах Сил обороны страны. И мы можем сказать, что без работы ТЦК фронт был бы уже за Днепром. Работа ТЦК – сверхважна для сохранения государственности. Мы готовы их поддерживать. Кто хотел бы нам возразить, номер найдете. Мы вас убедим", – резюмируют ультрас.

Ранее сообщалось, что Даниил мешал военнослужащему выполнять свою работу. Согласно заявлению самого футболиста, ТЦК хотел мобилизовать его соседа, который имеет троих детей.

Что известно о Данииле Колеснике?