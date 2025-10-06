Відомий журналіст Ігор Циганик поділився інформацією стосовно ситуації, що склалася у стосунках між Андрієм Ярмоленком і Олександром Шоковським. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Циганик Live.

Чому Ярмоленка не було в заявці Динамо?

За даними джерела, Андрій Ярмоленко не повернувся в Україну через сімейні проблеми. Про це він проінформував президента Динамо Ігоря Суркіса. Проте коментар Олександра Шовковського стосовно відсутності лідера команди виявився доволі дивним.

Суть у тому, що сам коментар головного тренера був досить дивним. Почалися розмови, що там якийсь конфлікт. Конфлікт є й існує вже певний період. Про це вже всі знають. Це не секрет Полішинеля. Але зараз можна було спробувати зберегти цю ситуацію у колективі, а не виносити її на осуд публіки. Але Шовковський це зробив. Навіщо? Щоб показати Ярмоленка не в найсвітлішому образі. У мене таке відчуття, що вони не можуть знайти спільну мову,

– розповів Циганик.

На думку блогера, Шовковський пояснив відсутність Ярмоленка, ніби той самовільно залишив команду. Це доволі дивно, адже вони разом грали за "біло-синіх" упродовж багатьох років та мали товариські стосунки.

"Що трапилося зараз – незрозуміло. Відбуваються якісь сварки на тренуванні, також ви бачили емоції Ярмоленка у матчі з Крістал Пелас, коли він щось висловлював лаві запасних. На чию адресу це було, на даному етапі незрозуміло, але те, що все відбувається не дуже коректно – це факт", – констатував Циганик.

Чому Шовковський розсердився на Ярмоленка?