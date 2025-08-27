Київське Динамо у четвер, 28 серпня, зіграє матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи з ізраїльським Маккабі. Напередодні поєдинку відбулася пресконференція за участю лідера "біло-синіх" Андрія Ярмоленка, пише 24 Канал з посиланням на сайт столичного клубу.

Читайте також До рекорду залишається зовсім трішки: скільки голів забив Ярмоленко за збірну України

Що сказав Ярмоленко про сварку з Шовковським?

Під час спілкування представники медіа попросили Ярмоленка прокоментувати інформацію про його конфлікт з головним тренером. 35-річний футболіст не був багатослівним, але дав однозначну відповідь.

Я навіть не вважаю за потрібне коментувати те, що пишуть у ЗМІ. У нас нормальні, ділові відносини з Володимировичем, як головного тренера та футболіста. Думаю, більше немає потреби говорити,

– сказав Ярмоленко.

Що відомо про конфлікт Ярмоленка з Шовковським?

Нагадаємо, що інсайдерською інформацією про можливий конфлікт між Олександром Шовковським та Андрієм Ярмоленком поділився футбольний блогер Ігор Бурбас.

Він повідомив, що на одному з тренувань Шовковському не сподобалася самовіддача Ярмоленка. Нібито тренер у грубій формі вигнав гравця.

Ярмоленко нічого не відповів наставнику, а пішов з тренування та продовжив займатися індивідуально.

Зазначимо, що Шовковський з Ярмоленко разом грали в Динамо упродовж дев'яти років.

Додамо, що другий поєдинок Динамо – Маккабі Тель-Авів відбудеться у четвер, 28 серпня. Зустріч розпочнеться о 21:00 за київським часом. Перша гра завершилася поразкою "біло-синіх" з рахунком 1:3.