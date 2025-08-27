Киевское Динамо в четверг, 28 августа, сыграет ответный матч квалификации Лиги Европы с израильским Маккаби. Накануне поединка состоялась пресс-конференция с участием лидера "бело-синих" Андрея Ярмоленко, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт столичного клуба.

Что сказал Ярмоленко о ссоре с Шовковским?

Во время общения представители медиа попросили Ярмоленко прокомментировать информацию о его конфликте с главным тренером. 35-летний футболист не был многословным, но дал однозначный ответ.

Я даже не считаю нужным комментировать то, что пишут в СМИ. У нас нормальные, деловые отношения с Владимировичем, как главного тренера и футболиста. Думаю, больше нет нужды говорить,

– сказал Ярмоленко.

Что известно о конфликте Ярмоленко с Шовковским?

Напомним, что инсайдерской информацией о возможном конфликте между Александром Шовковским и Андреем Ярмоленко поделился футбольный блогер Игорь Бурбас.

Он сообщил, что на одной из тренировок Шовковскому не понравилась самоотдача Ярмоленко. Якобы тренер в грубой форме выгнал игрока.

Ярмоленко ничего не ответил наставнику, а ушел с тренировки и продолжил заниматься индивидуально.

Отметим, что Шовковский с Ярмоленко вместе играли в Динамо на протяжении девяти лет.

Добавим, что второй поединок Динамо – Маккаби Тель-Авив состоится в четверг, 28 августа. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась поражением "бело-синих" со счетом 1:3.