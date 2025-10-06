Известный журналист Игорь Цыганик поделился информацией относительно ситуации, сложившейся в отношениях между Андреем Ярмоленком и Александром Шовковским. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Цыганик Live.

К теме Проблемы в Динамо, не играет в сборной Украины: что происходит с Ярмоленко в конце карьеры

Почему Ярмоленко не было в заявке Динамо?

По данным источника, Андрей Ярмоленко не вернулся в Украину из-за семейных проблем. Об этом он проинформировал президента Динамо Игоря Суркиса. Однако комментарий Александра Шовковского относительно отсутствия лидера команды оказался довольно странным.

Суть в том, что сам комментарий главного тренера был довольно странным. Начались разговоры, что там какой-то конфликт. Конфликт есть и существует уже определенный период. Об этом уже все знают. Это не секрет Полишинеля. Но сейчас можно было попытаться сохранить эту ситуацию в коллективе, а не выносить ее на осуждение публики. Но Шовковский это сделал. Зачем? Чтобы показать Ярмоленко не в самом светлом образе. У меня такое ощущение, что они не могут найти общий язык,

– рассказал Цыганык.

По мнению блогера, Шовковский объяснил отсутствие Ярмоленко, будто тот самовольно покинул команду. Это довольно странно, ведь они вместе играли за "бело-синих" на протяжении многих лет и имели товарищеские отношения.

"Что случилось сейчас – непонятно. Происходят какие-то ссоры на тренировке, также вы видели эмоции Ярмоленко в матче с Кристал Пэлас, когда он что-то высказывал скамейке запасных. В чей адрес это было, на данном этапе непонятно, но то, что все происходит не очень корректно – это факт", – констатировал Цыганык.

Почему Шовковский разозлился на Ярмоленко?