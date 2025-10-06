Андрей Ярмоленко получает ограниченное игровое время, вероятно, конфликтует с главным тренером Александром Шовковским, а также не получает вызов в сборную Украины. 24 канал рассказывает о том, что происходит в конце карьеры футболиста.

Почему Ярмоленко конфликтует с Шовковским?

Динамо провально выступило в Лиге Европы 2024/2025, но благодаря триумфу в чемпионате Украины можно было закрыть глаза на провал в еврокубках. В этом же сезоне чемпион страны спустился из Лиги чемпионов в Лигу конференций.

Сначала киевляне проиграли Пафосу в квалификации в Лиге чемпионов, а затем уступили Маккаби Тель-Авив в плей-офф Лиги Европы. Первый конфликт между Андреем Ярмоленко и Александром Шовковским состоялся перед ответным матчем с киприотами.

Как сообщал инсайдер Игорь Бурбас, тренера Динамо не устроила самоотдача и результаты футболиста на тренировке. Шовковский в грубой форме обратился к Ярмоленко и попросил его уйти – в результате вингер молча пошел заниматься индивидуально.

Впоследствии Ярмоленко прокомментировал информацию о конфликте с Шовковским во время тренировки. Футболист заявил, что у него нормальные отношения с главным тренером Динамо.

Я даже не считаю нужным комментировать то, что пишут в СМИ. У нас нормальные, деловые отношения с Владимировичем, как главного тренера и футболиста. Думаю, больше нет нужды говорить,

– сказал Ярмоленко.

Позже Александр Шовковский лично прокомментировал слухи о конфликте с Андреем Ярмоленко.

"Если бы все произошло так, как это преподнеслось, то, думаю, вы бы не увидели Андрея в стартовом составе на следующий матч. Мы с ним посмотрели на это все, улыбнулись. И это ничего не изменило: все равно надо решать задачу и делать все от нас зависящее, чтобы этого добиться", – высказался тренер Динамо.

Однако на этом проблемы Динамо и Андрея Ярмоленко не закончились. "Бело-синие" не могут выиграть уже четыре матча подряд в УПЛ, теряя важные очки в конце игры.

В минувшие выходные киевское Динамо упустило победу в матче УПЛ с харьковским Металлистом-1925 (1:1). Перед этим столичный клуб уступил в первом туре Лиги конференций 2025/2026 Кристал Пэлас (0:2.)

Во время матча Андрей Ярмоленко был заменен 67-й минуте. На камеры попал момент, как ветеран "бело-синих" эмоционально выражал свое недовольство, но неизвестно, кому адресовались слова футболиста.

Стоит отметить, что после этого Андрея Ярмоленко не было в заявке Динамо на матч с Металлистом-1925 в чемпионате Украины. Связано ли это с поведением футболиста в матче с Кристал Пэлас пока неизвестно.

Александр Шовковский также не раскрыл причину отсутствия Ярмоленко, который мог помочь Динамо. Главный тренер киевлян заявил, что футболист вынужденно покинул расположение клуба из-за семейных проблем.

Что с игровым временем у Ярмоленко?

Андрей Ярмоленко имеет ограниченное игровое время в Динамо, в частности, из-за своего возраста – 35 лет. Опытный футболист киевского клуба, вероятно, уже не выдерживает нагрузок и динамику матчей.

Кроме того, Ярмоленко, возможно, по физическому состоянию не может играть полные 90 минут. А также вингер "бело-синих" в последнее время, в частности, во второй половине сезона получал травмы и микроповреждения, которые влияют на готовность футболиста.

Игровое время в Динамо напрямую влияет на возможность Ярмоленко выступать за сборную Украины. Как сообщает "Трибуна", Сергей Ребров также объяснил, почему не вызывает Андрея на матчи национальной команды.

Почему не вызвал Ярмоленко? Потому что на эту позицию очень большая конкуренция. Много игроков, которые играют. Сейчас мы вызываем этих игроков, но Андрей – это потенциальный игрок сборной,

– сказал Ребров.

Интересно. Отметим, что Андрей Ярмоленко близок к рекорду в сборной Украины, который в свое время установил Андрей Шевченко. Лидеру Динамо остается несколько голов, чтобы обойти нынешнего руководителя УАФ.

Когда Ярмоленко завершит карьеру и что дальше?

Андрей Ярмоленко в июне 2025 года рассказал "Центру футбольных новостей", когда завершит карьеру. Игрок Динамо заявил, что повесит бутсы на гвоздь после сезона 2025/2026.

Кроме того, контракт Ярмоленко с Динамо рассчитан до лета 2026 года.

Что дальше будет делать футболист после завершения карьеры? Ожидается, что Андрей останется в столичном клубе.

Однако не в качестве игрока, а будет занимать одну из должностей в структуре Динамо. Недавно генеральный директор клуба Дмитрий Бриф в интервью "Трибуне" высказался о будущем Ярмоленко в клубе.

Говорить, когда он вступит в должность спортивного директора или займет другую должность, не очень целесообразно сейчас. Он вместе с командой сосредоточен на достижении спортивных результатов. Насколько мне известно, президент с Андреем имел договоренность по поводу его будущего в клубе, но давайте закончится сезон – тогда вернемся к этому вопросу,

– рассказал Бриф.

Ранее Игорь Суркис лично говорил о роли Андрея Ярмоленко в Динамо после завершения карьеры. Президент хотел бы увидеть футболиста в структуре киевского клуба.

Стоит отметить, что по информации BurBuzz, Ярмоленко уже принимает участие в принятии кадровых решений клуба. Собственно сам футболист поддержал подписание Анхеля Торреса и имеет влияние на выбор футболистов, что говорит о его важности для киевлян.