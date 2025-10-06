Андрій Ярмоленко отримує обмежений ігровий час, ймовірно, конфліктує з головним тренером Олександром Шовковським, а також не отримує виклик у збірну України. 24 канал розповідає про те, що відбувається наприкінці кар'єри футболіста.

Чому Ярмоленко конфліктує із Шовковським?

Динамо провально виступило у Лізі Європи 2024/2025, але завдяки тріумфу у чемпіонаті України можна було закрити очі на провал у єврокубках. Цього ж сезону чемпіон країни спустився з Ліги чемпіонів до Ліги конференцій.

Шовковський та Ярмоленко

Спочатку кияни програли Пафосу у кваліфікації у Лізі чемпіонів, а потім поступились Маккабі Тель-Авів у плей-оф Ліги Європи. Перший конфлікт між Андрієм Ярмоленком та Олександром Шовковським відбувся перед матчем-відповіддю з кіпріотами.

Як повідомляв інсайдер Ігор Бурбас, тренера Динамо не влаштувала самовіддача та результати футболіста на тренуванні. Шовковський у грубій формі звернувся до Ярмоленка та попросив його піти – у результаті вінгер мовчки пішов займатися індивідуально.

Згодом Ярмоленко прокоментував інформацію щодо конфлікту з Шовковським під час тренування. Футболіст заявив, що у нього нормальні стосунки з головним тренером Динамо.

Я навіть не вважаю за потрібне коментувати те, що пишуть у ЗМІ. У нас нормальні, ділові відносини з Володимировичем, як головного тренера та футболіста. Думаю, більше немає потреби говорити,

– сказав Ярмоленко.

Пізніше Олександр Шовковський особисто прокоментував чутки про конфлікт з Андрієм Ярмоленком.

"Якби все сталося так, як це піднеслося, то, думаю, ви б не побачили Андрія в стартовому складі на наступний матч. Ми з ним подивилися на це все, посміхнулися. І це нічого не змінило: все одно треба вирішувати задачу та робити все від нас залежне, щоб цього домогтися", – висловився тренер Динамо.

Проте на цьому проблеми Динамо та Андрія Ярмоленка не скінчилися. "Біло-сині" не можуть виграти вже чотири матчі поспіль в УПЛ, втрачаючи важливі очки наприкінці гри.

Минулими вихідними київське Динамо втратило перемогу у матчі УПЛ з харківським Металістом-1925 (1:1). Перед цим столичний клуб поступився у першому турі Ліги конференцій 2025/2026 Крістал Пелес (0:2.)

Під час матчу Андрій Ярмоленко був замінений 67-й хвилині. На камери потрапив момент, як ветеран "біло-синіх" емоційно висловлював своє незадоволення, але невідомо, кому адресувалися слова футболіста.

Варто відзначити, що після цього Андрія Ярмоленка не було у заявці Динамо на матч з Металістом-1925 в чемпіонаті України. Чи це пов'язано з поведінкою футболіста у матчі з Крістал Пелес наразі невідомо.

Олександр Шовковський також не розкрив причину відсутності Ярмоленка, який міг допомогти Динамо. Головний тренер киян заявив, що футболіст вимушено покинув розташування клубу через сімейні проблеми.

Що з ігровим часом у Ярмоленка?

Андрій Ярмоленко має обмежений ігровий час в Динамо, зокрема, через свій вік – 35 років. Досвідчений футболіст київського клубу, ймовірно, вже не витримує навантажень та динаміку матчів.

Окрім того, Ярмоленко, можливо, за фізичним станом не може грати повні 90 хвилин. А також вінгер "біло-синіх" останнім часом, зокрема, у другій половині сезону отримував травми та мікропошкодження, які впливають на готовність футболіста.

Ігровий час в Динамо безпосередньо впливає на можливість Ярмоленка виступати за збірну Україну. Як повідомляє "Трибуна", Сергій Ребров також пояснив, чому не викликає Андрія на матчі національної команди.

Чому не викликав Ярмоленка? Тому що на цю позицію дуже велика конкуренція. Багато гравців, які грають. Зараз ми викликаємо цих гравців, але Андрій – це потенційний гравець збірної,

– сказав Ребров.

Цікаво. Відзначимо, що Андрій Ярмоленко близький до рекорду у збірній України, який свого часу встановив Андрій Шевченко. Лідеру Динамо залишається декілька голів, щоб обійти нинішнього очільника УАФ.

Коли Ярмоленко завершить кар'єру та що далі?

Андрій Ярмоленко у червні 2025 року розповів "Центру футбольних новин", коли завершить кар'єру. Гравець Динамо заявив, що повісить бутси на цвях після сезону 2025/2026.

Окрім того, контракт Ярмоленка з Динамо розрахований до літа 2026 року.

Що далі робитиме футболіст після завершення кар'єри? Очікується, що Андрій залишиться у столичному клубі.

Проте не в якості гравця, а обійматиме одну з посад у структурі Динамо. Нещодавно генеральний директор клубу Дмитро Бріф в інтерв'ю "Трибуні" висловився про майбутнє Ярмоленка у клубі.

Говорити, коли він вступить на посаду спортивного директора або обійме іншу посаду, не дуже доцільно зараз. Він разом із командою зосереджений на досягненні спортивних результатів. Наскільки мені відомо, президент з Андрієм мав домовленість з приводу його майбутнього в клубі, але давайте закінчиться сезон – тоді повернемося до цього питання,

– розповів Бріф.

Раніше Ігор Суркіс особисто говорив про роль Андрія Ярмоленка в Динамо після завершення кар'єри. Президент хотів би побачити футболіста у структурі київського клубу.

Варто відзначити, що за інформацією BurBuzz, Ярмоленко вже бере участь в ухваленні кадрових рішень клубу. Власне сам футболіст підтримав підписання Анхеля Торреса та має вплив на вибір футболістів, що говорить про його важливість для киян.