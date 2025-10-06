Команди зіграли внічию з рахунком 1:1. Після поєдинку стався неприємний інцидент за участі гравця киян Олександра Караваєва, повідомляє 24 Канал із посиланням на ALO MBAPE.
Що сталося після матчу Динамо – Металіст 1925?
Після фінального свистка автор гольової передачі у складі киян підійшов до вболівальників. Вони просили автограф, але під час процесу спілкування між футболістом та одним з фанів виникла словесна перепалка.
Вболівальник почав активно висловлювати свої претензії до гравця та принижувати. Зокрема, автор допису в соцмережі написав, що той назвав Олександра Караваєва "півнем".
На відео чутно, як футболіст у відповідь звертається до агресивного фаната: "Чого ти не йдеш? Чого ти не йдеш грати у футбол?", на що отримав відповідь: "А що ти награв?".
Суперечка Караваєва та фаната Динамо: дивіться відео
До слова. В коментарях у соцмережах один з уболівальників, який був в епіцентрі подій, заявив, що саме агресивний фанат став ініціатором конфлікту. Інші намагалися його відштовхнути, але той продовжував провокувати 33-річного футболіста.
Зазначимо, що це вже четверта нічия поспіль для підопічних Олександра Шовковського в УПЛ. Раніше "біло-сині" не змогли здолати Оболонь (2:2), Олександрію (2:2) та Карпати (3:3).
Нагадаємо, що в поєдинку з Металістом-1925 у заявку не потрапив Андрій Ярмоленко. Після гри наставник Динамо заявив, що це сталося через сімейні обставини футболіста, додавши, що "це дивно".
Що відомо про виступи Динамо в УПЛ?
- Кияни залишаються єдиною командою в лізі, яка ще не зазнала жодної поразки в чемпіонаті.
- Після чотирьох перемог динамівці стільки ж разів зіграли внічию й наразі розташовуються на другому місці в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від донецького Шахтаря на одне очко.
- Загалом безпрограшна серія "біло-синіх" у чемпіонаті України складає вже 40 матчів, що є клубним рекордом.
- Наступний поєдинок Динамо зіграє 18 жовтня на виїзді проти Зорі.