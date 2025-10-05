У неділю, 5 жовтня, у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського відбувся матч 8-го туру УПЛ Динамо – Металіст 1925. Обидва суперники борються за високі місця в чемпіонаті, а тому не збиралися дарувати один одному дорогоцінні бали, пише 24 Канал.

Як завершився матч Динамо – Металіст 1925?

Київські динамівці грали з Металістом 1925 після непростого поєдинку з англійським Крістал Пелес (0:2) у Лізі конференцій. Втома та переїзд з Польщі позначився на грі підопічних Олександра Шовковського.

Втім, на початку зустрічі активнішими були господарі, які не використали кілька гарних нагод для взяття воріт. На 30-й хвилині Шовковський зробив вимушену заміну: замість травмованого Біловара на поле вийшов 19-річний Захарченко.

А вже на 35-й хвилині зустрічі Динамо вийшло вперед. Волошин скористався пасом Караваєва та з-за меж штрафного майданчика влучно пробив по воротах Варакути.

Після провального першого тайму футболісти Металіста 1925 зуміли налаштуватися на другу половину гри. На 58-й хвилині матчу півзахисник харків'ян Литвиненко залишився сам у штрафному майданчику киян та скористався своїм шансом – 1:1.

До фінального свистка рахунок на табло не змінився. Динамо вчетверте поспіль грає у чемпіонаті внічию.

Динамо – Металіст 1925 1:1

Голи: Волошин, 35 – Литвиненко, 58

Відео голів у матчі Динамо – Металіст 1925

Турнірне положення Динамо та Металіста 1925

Команда Олександра Шовковського не зуміла скоротити відставання від Шахтаря у турнірній таблиці УПЛ. В активі Динамо 16 очок у 8 поєдинках.

Металіст 1925 довів свою безпрограшну серію до шести матчів. Команда Младена Бартуловича набрала 15 залікових пунктів у 8 зіграних матчах.

