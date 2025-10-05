В воскресенье, 5 октября, в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского состоялся матч 8-го тура УПЛ Динамо – Металлист 1925. Оба соперника борются за высокие места в чемпионате, а потому не собирались дарить друг другу драгоценные баллы, пишет 24 Канал.

Читайте также Забил гол-красавец с центра поля: видео шедевра в матче УПЛ Кривбасс – Кудривка

Как завершился матч Динамо – Металлист 1925?

Киевские динамовцы играли с Металлистом 1925 после непростого поединка с английским Кристал Пэлес (0:2) в Лиге конференций. Усталость и переезд из Польши сказался на игре подопечных Александра Шовковского.

Впрочем, в начале встречи активнее были хозяева, которые не использовали несколько хороших возможностей для взятия ворот. На 30-й минуте Шовковский сделал вынужденную замену: вместо травмированного Биловара на поле вышел 19-летний Захарченко.

А уже на 35-й минуте встречи Динамо вышло вперед. Волошин воспользовался пасом Караваева и из-за пределов штрафной площади точно пробил по воротам Варакуты.

После провального первого тайма футболисты Металлиста 1925 сумели настроиться на вторую половину игры. На 58-й минуте матча полузащитник харьковчан Литвиненко остался один в штрафной площади киевлян и воспользовался своим шансом – 1:1.

До финального свистка счет на табло не изменился. Динамо в четвертый раз подряд играет в чемпионате вничью.

Динамо – Металлист 1925 1:1

Голы: Волошин, 35 – Литвиненко, 58

Видео голов в матче Динамо – Металлист 1925

Турнирное положение Динамо и Металлиста 1925

Команда Александра Шовковского не сумела сократить отставание от Шахтера в турнирной таблице УПЛ. В активе Динамо 16 очков в 8 поединках.

Металлист 1925 довел свою беспроигрышную серию до шести матчей. Команда Младена Бартуловича набрала 15 зачетных пунктов в 8 сыгранных матчах.

Ранее сообщалось, как бывший тренер Динамо Мирча Луческу высказался о новичке киевлян Владиславе Бленуце.