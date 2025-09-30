Киевское Динамо подписало скандального игрока в летнее трансферное окно. Стан чемпиона УПЛ пополнил Владислав Бленуце, чей переход прокомментировал Мирча Луческу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fanatik.

Что сказал Луческу о Бленуце?

В соцсетях игрока нашли пророссийские посты с видео Владимира Соловьева, треком из сериала "Бригада" и концертом Валерия Меладзе. Появились даже слухи, что зимой Динамо продаст Бленуце.

Однако бывшие наставник киевлян Мирча Луческу опроверг эту информацию. Румын был причастен к приезду нападающего в Киев, поэтому верит, что тот заиграет в Динамо.

Динамо Киев – очень серьезный клуб. Братья Суркисы являются людьми образцовой справедливости. Они будут защищать его до конца после ошибки, которую он совершил. Он находится под давлением болельщиков и я тоже был. Пока я был в Шахтере, в Динамо сменилось около 12-ти тренеров. Фанаты этого не забыли. Они постоянно держат под давлением. Единственное, что ему нужно делать, это забивать голы. Его не отпустят, клуб точно будет защищать его,

– отметил Луческу.

Отметим, что Бленуце отыграл уже четыре матча за Динамо, но ни одним результативным действием так и не отметился. После семи туров УПЛ киевляне находятся на втором месте в турнирной таблице, отставая от Шахтера на два балла.

Скандал с Владиславом Бленуце