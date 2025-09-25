Оказалось, что он, в частности, репостил видео с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым. Из-за этого фанаты "бело-синих" четко заявили, что ему не рады в команде и такую позицию услышали в руководстве Динамо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gazeta Sporturilor.

Читайте также Сыновья Суркиса, Порошенка и внук российского мафиози: кто из детей влиятельных людей играл в Динамо

Что известно о возможном уходе Бленуце из Динамо?

По информации румынского издания, киевский клуб планирует избавиться от скандального форварда уже в ближайшее время. Его хотят продать в зимнее трансферное окно.

Решающим стало давление со стороны болельщиков Динамо. Представители "бело-синих" уже вроде бы связались с Мирчей Луческу, который сейчас возглавляет сборную Румынии, и попросили своего бывшего тренера помочь с продажей Владислава Бленуце.

Мы сделаем все возможное до зимы, но его надо продать! Его быстро внесут в список на трансфер. Вы бы нам помогли, если бы смогли поговорить с ним и объяснить ему ситуацию,

– такое обращение получил Луческу от Динамо.

Отметим. что ранее Мирча Луческу в комментарии для Digisport заявлял, что внес свой вклад в переход Владислава Бленуце в Динамо. Именно он посоветовал "бело-синим" приобрести румынского нападающего.

К слову. В составе киевлян Владислав Бленуце провел пока три матча. Результативными действиями не отметился и имеет автогол в пассиве.

Что известно о неприятии фанатами Бленуце?