Виявилося, що він, зокрема, репостив відео з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим. Через це фанати "біло-синіх" чітко заявили, що йому не раді в команді й таку позицію почули в керівництві Динамо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Gazeta Sporturilor.
Що відомо про можливий відхід Бленуце з Динамо?
За інформацією румунського видання, київський клуб планує позбутися скандального форварда вже найближчим часом. Його хочуть продати в зимове трансферне вікно.
Вирішальним став тиск з боку вболівальників Динамо. Представники "біло-синіх" уже начебто зв’язалися з Мірчею Луческу, який зараз очолює збірну Румунії, та попросили свого колишнього тренера допомогти з продажем Владіслава Бленуце.
Ми зробимо все можливе до зими, але його треба продати! Його швидко внесуть у список на трансфер. Ви б нам допомогли, якби змогли поговорити з ним і пояснити йому ситуацію,
– таке звернення отримав Луческу від Динамо.
Зазначимо. що раніше Мірча Луческу в коментарі для Digisport заявляв, що зробив свій внесок у перехід Владіслава Бленуце в Динамо. Саме він порадив "біло-синім" придбати румунського нападника.
До слова. У складі киян Владіслав Бленуце провів поки три матчі. Результативними діями не відзначився та має автогол у пасиві.
Що відомо про неприйняття фанатами Бленуце?
- Після трансферу румуна стало відомо, що він публікував у своїх соцмережах виступи пропагандиста Володимира Соловйова, уривки з серіалу Бригада та є поціновувачем російської музики.
- Його дружина пішла ще далі й репостила відео з президентом Росії Володимиром Путіним.
- Після цього гравець публікував відео, де звернувся до фанатів і заявляв про свою проукраїнську позицію.
- Вболівальники не прийняли цей меседж серйозно та заявили, що йому не буде спокійного життя в Києві, записавши войовниче відео.
- Під час дебютного матчу румуна ультрас Динамо закидали лаву запасних киян ватою на знак протесту. Згодом відбулася зустріч гравця з фанатами, проте вона не мала позитивного результату.