Київське Динамо підписало скандального гравця у літнє трансферне вікно. Стан чемпіона УПЛ поповнив Владіслав Бленуце, чий перехід прокоментував Мірча Луческу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fanatik.

Що сказав Луческу про Бленуце?

В соцмережах гравця знайшли проросійські пости з відео Володимира Соловйова, треком з серіалу "Бригада" та концертом Валерія Меладзе. З'явились навіть чутки, що взимку Динамо продасть Бленуце.

Проте колишні наставник киян Мірча Луческу заперечив цю інформацію. Румун був причетний до приїзду нападника у Київ, тому вірить, що той заграє в Динамо.

Динамо Київ – дуже серйозний клуб. Брати Суркіси є людьми зразкової справедливості. Вони захищатимуть його до кінця після помилки, яку він зробив. Він перебуває під тиском уболівальників і я теж був. Поки я був у Шахтарі, в Динамо змінилося близько 12-ти тренерів. Фанати цього не забули. Вони постійно тримають під тиском. Єдине, що йому потрібно робити, це забивати голи. Його не відпустять, клуб точно захищатиме його,

– зазначив Луческу.

Відзначимо, що Бленуце відіграв вже чотири матчі за Динамо, але жодною результативною дією так і не відзначився. Після семи турів УПЛ кияни перебувають на другому місці в турнірній таблиці, відстаючи від Шахтаря на два бали.

