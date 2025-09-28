Команды выдали на поле настоящий триллер, который закончился вничью со счетом 3:3. Благодаря такому результату киевляне побили собственный рекорд по беспроигрышной серии в УПЛ, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Динамо.

К теме Динамо и Карпаты устроили сумасшедший матч в УПЛ: львовяне вырвали ничью на последней минуте

Что известно о рекорде Динамо?

Этот матч стал 39-м подряд, в котором "бело-синие" не проиграли в чемпионате Украины. Последний раз они уступали в 28 туре сезона-2023/24 – минимальное поражение от Шахтера со счетом 0:1.

Предыдущая рекордная серия держалась почти десять лет. Когда Динамо возглавлял Сергей Ребров киевляне не проигрывали 38 поединков подряд, пока не уступили также "горнякам" (в октябре 2015 года дончане разгромили динамовцев 3:0).

Отметим, что общий рекорд по количеству матчей без поражений в УПЛ принадлежит Шахтеру. "Горняки" 55 матчей не проигрывали в чемпионате в период с июля 2000 года по август 2002-го.

Как Суркис прокомментировал матч Карпаты – Динамо?

Несмотря на такой исторический рекорд, киевляне уже третий раз подряд сыграли вничью и рискуют потерять лидерство в турнирной таблице. Президент "бело-синих" Игорь Суркис в комментарии для BLIK рассказал, считает ли, что в команде сейчас кризис.

Я же не Нострадамус и не баба Ванга. Это – футбол. И через такое тоже нужно пройти. Я бы не говорил о каком-то кризисе, не стоит. Да, команда пропускает слишком много, но она, прежде всего, должна забивать по пять-шесть голов, вот в чем суть. Говорить о каком-то кризисе, повторюсь, не стоит. Карпаты так же хотели победить, как и мы. Учитывая, что мы проигрывали 0:2, а потом вели 3:2, знаете, молодость дает о себе знать,

– сказал Суркис.

Президент Динамо верит, что в ближайшее время его команда сможет победить в УПЛ и также напомнил о рекордной серии.

"Я уже много лет возглавляю клуб и должен спокойно относиться к безвыигрышным сериям, хотя я переживаю за результаты Динамо не меньше, чем болельщики. За ничьими следуют победы. О каком кризисе вы говорите? Команда 39 матчей в чемпионате не проигрывает. Надеюсь, эта безвыигрышная серия прервется", – добавил Суркис.

Напомним, что ранее Игорь Суркис поставил точку в слухах о продаже Владислава Бленуце. Он поддержал скандального форварда Динамо и верит в его прогресс.

Как выступает Динамо в сезоне-2025/2026?