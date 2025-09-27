В чемпионате Украины 2025-2026 продолжаются матчи 7 тура УПЛ. Центральная встреча уикенда состоялась во Львове, в рамках которой Карпаты принимали чемпиона Динамо, сообщает 24 Канал.
По теме Дети олигархов и мафиози в Динамо: кому удалось стать футболистами
Как Динамо и Карпаты устроили феерию?
Киевляне подходили к встрече в статусе лидера турнирной таблицы. Однако Шахтер и Колос имели столько же очков, поэтому победа во Львове была важной для команды Шовковского.
Карпаты же не слишком удачно стартовали в УПЛ и лишь неделю назад одержали свою первую победу в чемпионате. Однако подопечные Лупашко уже успели отобрать очки у Шахтера, поэтому были настроены повторить это с чемпионами.
Карпаты – Динамо 3:3
Голы: Альварес, 24, Бруниньо, 27, Мирошниченко, 90+4 – Караваев, 43, 52, Шапаренко, 50.
И первая половина игры действительно выдалась прекрасной для Карпат. В середине первого тайма хозяева забили дважды с интервалом в три минуты. Сначала Альварес точно пробил в угол из-за пределов штрафной площади.
А чуть позже преимущество удвоил Бруниньо, который смог оторваться от Тиаре. В конце концов нападение Динамо в лице Бленуце и Огунданы не было заметным. Однако Динамо удалось сделать камбэк именно благодаря украинцам.
Еще перед перерывом один мяч отыграл Караваев, замкнув подачу с углового. А уже на старте второго тайма Динамо забило еще дважды и повело в счете. Шапаренко замкнул прострел от Волошина, а позже Караваев оформил дубль снова после углового.
Всего за этот сезон Александр оформил уже четыре результативных действия согласно Transfermarkt. Карпаты пытались вернуться в игру, однако Динамо контролировало мяч.
Но довести дело до победы у киевлян не удалось. В компенсированное время Карпаты совершили штурм ворот Динамо и в конце концов вратарь Моргун ошибся при ударе Мирошниченко издали. Денис сравнял счет и вырвал для "зелено-белых" ничью.
Турнирная таблица УПЛ
- Победа оставила Динамо на первом месте в турнирной таблице чемпионата Украины, сообщает сайт УПЛ. Однако по итогам тура команду Александра Шовковского могут обойти Шахтер и Колос.
- Ранее были слухи, что Динамо продаст скандального форварда Владислава Бленуце. Новичок киевлян постил пророссийские видео в соцсетях, из-за чего настроил фанатов против себя.
- Правда, позже Игорь Суркис заверил, что Бленуце останется в Динамо. Игрок же извинился перед болельщиками и заверил, что поддерживает Украину в войне против россиян.
- К слову, Карпаты поднялись на 12 место в УПЛ, опережая зону стыковых матчей лишь на один балл. Львовяне имеют в своем активе восемь баллов.
- В следующем туре чемпионата Украины 2025-2026 годов "зелено-белые" отправятся в гости к Александрии. В свою очередь Динамо предстоит домашний матч против Металлиста 1925.