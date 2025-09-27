Игорь Суркис не собирается принимать поспешных решений по Владиславу Бленуце. 23-летний форвард продолжит выступления за столичный клуб, пишет 24 Канал со ссылкой на Digi Sport.
Какое решение принял Суркис по Бленуце?
Президент Динамо обвинил в появлении слухов о Бленуце недоброжелателей "бело-синих". Более того, столичный гранд уже уплатил определенную сумму за румынского форварда.
"Владислав Бленуце есть и будет оставаться футболистом нашего клуба, другие варианты даже не могут быть предметом обсуждения.
Только те, кто не является друзьями Динамо, могут выдумывать разные глупости. И не только потому, что мы уже выплатили ФКУ Крайова больше половины суммы трансфера, предусмотренной в нашем контракте, но и потому, что Влад – футболист с настоящими качествами бомбардира, который нам очень нужен в атакующей линии Динамо", – сообщил Суркис.
Отдельно президент Динамо остановился на человеческих качествах Бленуце и провел параллель с успешными румынскими легионерами в истории клуба.
"Парень имеет характер, он амбициозный, общительный и приветливый – это заметили его товарищи по команде.
Румынские футболисты, которые ранее играли в составе Динамо Киев, Флорин Чернат и Тибериу Гиоане, были бесспорными лидерами на протяжении 9 и 10 лет соответственно, и мы уверены, что Бленуце также будет играть у нас, в Киеве, с большим успехом и будет забивать голы на протяжении многих лет подряд", – заявил Игорь Михайлович.
Владислав Бленуце на улицах Киева / фото Digi Sport
Что известно о возможном трансфере Бленуце?
- 3 сентября 2025 года киевское Динамо объявило о подписании форварда Владислава Бленуце. Сразу же выяснилось, что румынский футболист в своих социальных сетях делал репосты с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым и выступлениями российских звезд эстрады.
- Это вызвало однозначную реакцию среди болельщиков клуба, которые требовали расторгнуть контракт со скандальным нападающим. Во время матча с Оболонью форварда забросали ватой.
- Впрочем, Владислав успел дебютировать за "бело-синих", вызвав еще больше вопросов. Дело в игровых качествах футболиста, которые не впечатлили болельщиков. В трех матчах нападающий не отметился ни одним результативным действием.
- Это все породило слухи о вероятной продаже Бленуце. Якобы агент игрока в спешке ищет ему новый клуб.
- По данным Transfermarkt, Динамо заплатило за Бленуце 2 миллиона евро. Его контракт с киевлянами рассчитан до 30 июня 2030 года.