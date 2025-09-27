Игорь Суркис не собирается принимать поспешных решений по Владиславу Бленуце. 23-летний форвард продолжит выступления за столичный клуб, пишет 24 Канал со ссылкой на Digi Sport.

Какое решение принял Суркис по Бленуце?

Президент Динамо обвинил в появлении слухов о Бленуце недоброжелателей "бело-синих". Более того, столичный гранд уже уплатил определенную сумму за румынского форварда.

"Владислав Бленуце есть и будет оставаться футболистом нашего клуба, другие варианты даже не могут быть предметом обсуждения.

Только те, кто не является друзьями Динамо, могут выдумывать разные глупости. И не только потому, что мы уже выплатили ФКУ Крайова больше половины суммы трансфера, предусмотренной в нашем контракте, но и потому, что Влад – футболист с настоящими качествами бомбардира, который нам очень нужен в атакующей линии Динамо", – сообщил Суркис.

Отдельно президент Динамо остановился на человеческих качествах Бленуце и провел параллель с успешными румынскими легионерами в истории клуба.

"Парень имеет характер, он амбициозный, общительный и приветливый – это заметили его товарищи по команде.

Румынские футболисты, которые ранее играли в составе Динамо Киев, Флорин Чернат и Тибериу Гиоане, были бесспорными лидерами на протяжении 9 и 10 лет соответственно, и мы уверены, что Бленуце также будет играть у нас, в Киеве, с большим успехом и будет забивать голы на протяжении многих лет подряд", – заявил Игорь Михайлович.

Владислав Бленуце на улицах Киева / фото Digi Sport

Что известно о возможном трансфере Бленуце?