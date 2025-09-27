Ігор Суркіс не збирається ухвалювати поспішних рішень щодо Владислава Бленуце. 23-річний форвард продовжить виступи за столичний клуб, пише 24 Канал з посиланням на Digi Sport.

Яке рішення ухвалив Суркіс стосовно Бленуце?

Президент Динамо звинуватив у появі чуток про Бленуце недоброзичливців "біло-синіх". Ба більше, столичний гранд вже сплатив певну суму за румунського форварда.

"Владiслав Бленуце є та залишатиметься футболістом нашого клубу, інші варіанти навіть не можуть бути предметом обговорення.

Тільки ті, хто не є друзями Динамо, можуть вигадувати різні нісенітниці. І не тільки тому, що ми вже виплатили ФКУ Крайова більше ніж половину суми трансферу, передбаченої в нашому контракті, а й тому, що Влад – футболіст зі справжніми якостями бомбардира, який нам дуже потрібен в атакувальній лінії Динамо", – повідомив Суркіс.

Окремо президент Динамо зупинився на людських якостях Бленуце та провів паралель з успішними румунськими легіонерами в історії клубу.

"Хлопець має характер, він амбітний, товариський і привітний – це помітили його товариші по команді.

Румунські футболісти, які раніше грали в складі Динамо Київ, Флорін Чернат і Тіберіу Гіоане, були безперечними лідерами протягом 9 і 10 років відповідно, і ми впевнені, що Бленуце також буде грати у нас, в Києві, з великим успіхом і забиватиме голи протягом багатьох років поспіль", – заявив Ігор Михайлович.

Владіслав Бленуце на вулицях Києва / фото Digi Sport

Що відомо про можливий трансфер Бленуце?