Ігор Суркіс не збирається ухвалювати поспішних рішень щодо Владислава Бленуце. 23-річний форвард продовжить виступи за столичний клуб, пише 24 Канал з посиланням на Digi Sport.
Яке рішення ухвалив Суркіс стосовно Бленуце?
Президент Динамо звинуватив у появі чуток про Бленуце недоброзичливців "біло-синіх". Ба більше, столичний гранд вже сплатив певну суму за румунського форварда.
"Владiслав Бленуце є та залишатиметься футболістом нашого клубу, інші варіанти навіть не можуть бути предметом обговорення.
Тільки ті, хто не є друзями Динамо, можуть вигадувати різні нісенітниці. І не тільки тому, що ми вже виплатили ФКУ Крайова більше ніж половину суми трансферу, передбаченої в нашому контракті, а й тому, що Влад – футболіст зі справжніми якостями бомбардира, який нам дуже потрібен в атакувальній лінії Динамо", – повідомив Суркіс.
Окремо президент Динамо зупинився на людських якостях Бленуце та провів паралель з успішними румунськими легіонерами в історії клубу.
"Хлопець має характер, він амбітний, товариський і привітний – це помітили його товариші по команді.
Румунські футболісти, які раніше грали в складі Динамо Київ, Флорін Чернат і Тіберіу Гіоане, були безперечними лідерами протягом 9 і 10 років відповідно, і ми впевнені, що Бленуце також буде грати у нас, в Києві, з великим успіхом і забиватиме голи протягом багатьох років поспіль", – заявив Ігор Михайлович.
Владіслав Бленуце на вулицях Києва / фото Digi Sport
Що відомо про можливий трансфер Бленуце?
- 3 вересня 2025 року київське Динамо оголосило про підписання форварда Владіслава Бленуце. Одразу ж з'ясувалося, що румунський футболіст у своїх соціальних мережах робив репости з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим та виступами російських зірок естради.
- Це викликало однозначну реакцію серед вболівальників клубу, які вимагали розірвати контракт зі скандальним нападником. Під час матчу з Оболонню форварда закидали ватою.
- Втім, Владіслав встиг дебютувати за "біло-синіх", викликавши ще більше питань. Річ в ігрових якостях футболіста, які не вразили вболівальників. У трьох матчах нападник не відзначився жодною результативною дією.
- Це все породило чутки про ймовірний продаж Бленуце. Нібито агент гравця поспіхом шукає йому новий клуб.
- За даними Transfermarkt, Динамо заплатило за Бленуце 2 мільйони євро. Його контракт з киянами розрахований до 30 червня 2030 року.