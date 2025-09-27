В чемпіонаті України 2025-2026 тривають матчі 7 туру УПЛ. Центральна зустріч вікенду відбулась у Львові, в рамках якої Карпати приймали чемпіона Динамо, повідомляє 24 Канал.
До теми Діти олігархів і мафіозі в Динамо: кому вдалося стати футболістами
Як Динамо та Карпати влаштували феєрію?
Кияни підходили до зустрічі в статусі лідера турнірної таблиці. Проте Шахтар та Колос мали стільки ж очок, тому перемога у Львові була важливою для команди Шовковського.
Карпати ж не надто вдало стартували в УПЛ і лише тиждень тому здобули свою першу перемогу в чемпіонаті. Проте підопічні Лупашка вже встигли відібрати очки у Шахтаря, тому були налаштовані повторити це із чемпіонами.
Карпати – Динамо 3:3
Голи: Альварес, 24, Бруніньо, 27, Мірошніченко, 90+4 – Караваєв, 43, 52, Шапаренко, 50.
І перша половина гри справді видалась прекрасною для Карпат. В середині першого тайму господарі забили двічі з інтервалом у три хвилини. Спочатку Альварес точно пробив у кут з-за меж карного майданчика.
А трохи згодом перевагу подвоїв Бруніньо, який зміг відірватися від Тіаре. Зрештою напад Динамо в особі Бленуце та Огундани не був помітним. Проте Динамо вдалось зробити камбек саме завдяки українцям.
Ще перед перервою один м'яч відіграв Караваєв, замкнувши подачу з кутового. А вже на старті другого тайму Динамо забило ще двічі та повело в рахунку. Шапаренко замкнув простріл від Волошина, а пізніше Караваєв оформив дубль знову після кутового.
Загалом за цей сезон Олександр оформив вже чотири результативні дії згідно з Transfermarkt. Карпати намагались повернутися в гру, проте Динамо контролювало м'яч.
Але довести справу до перемоги у киян не вдалось. У компенсований час Карпати здійснили штурм воріт Динамо і зрештою воротар Моргун помилився при ударі Мірошніченка здаля. Денис зрівняв рахунок та вирвав для "зелено-білих" нічию.
Турнірна таблиця УПЛ
- Перемога залишила Динамо на першому місці в турнірній таблиці чемпіонату України, повідомляє сайт УПЛ. Однак за підсумками туру команду Олександра Шовковського можуть обійти Шахтар та Колос.
- Раніше були чутки, що Динамо продасть скандального форварда Владіслава Бленуце. Новачок киян постив проросійські відео в соцмережах, через що налаштував фанатів проти себе.
- Правда, пізніше Ігор Суркіс запевнив, що Бленуце залишиться в Динамо. Гравець же вибачився перед вболівальників та запевнив, що підтримує Україну у війні проти росіян.
- До слова, Карпати піднялись на 12 місце в УПЛ, випереджаючи зону стикових матчів лише на один бал. Львів'яни мають у своєму активі вісім балів.
- У наступному турі чемпіонату України 2025-2026 "зелено-білі" відправляться в гості до Олександрії. У свою чергу на Динамо чекає домашній матч проти Металіста 1925.